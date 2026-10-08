Cristiano Ronaldo dengan sangat sinis melontarkan sindiran kepada Simon Jordan. Sang analis mengkritik sikap penyerang itu dalam perselisihan dengan pelatih tim nasional Portugal Jorge Jesus, dan tampaknya Ronaldo tidak menyukainya.

Jurnalis Piers Morgan sudah bertahun-tahun menjadi pengagum Ronaldo, sesuatu yang membuat Jordan, mantan pemilik Crystal Palace, kesal. "Kita semua tahu Ronaldo adalah pesepak bola yang bagus. Tapi kamu harus mengeluarkan kepalamu dari bokongnya dan sekali saja bersikap objektif," demikian yang didengar Morgan di talkSPORT.

Belakangan pada Rabu, Morgan kembali membahas semua kehebohan seputar Ronaldo dalam programnya sendiri, Football Uncensored . "Saya akan memberi Anda sesuatu yang lucu. Ketika saya mengirimkan cuplikan tentang diri saya bersama Simon Jordan kepada Ronaldo, dia membalas pesan: pria pirang itu. Katakan kepadanya agar berhenti memakai botox. Dia mirip apel," kata Morgan kepada Jordan.

Di antaranya mantan pesepak bola Jason Cundy, yang menjadi tamu dalam program Morgan, tertawa terbahak-bahak mendengar komentar Ronaldo. Jordan sendiri kebetulan tidak menjadi tamu dalam talkshow sepak bola tersebut.

Morgan sudah bertahun-tahun menjadi orang kepercayaan Ronaldo. Beberapa tahun lalu, pemain Portugal itu memberikan wawancara eksplosif tentang manajer saat itu Erik ten Hag, setelah itu Ronaldo hengkang dari Manchester United.

Ronaldo juga belum pensiun secara permanen dari tim nasional Portugal. "Meski demikian, tidak ada pembicaraan tentang perpisahan yang definitif. "Jika saya secara fisik dalam kondisi baik, bermain untuk klub saya, dan semoga mencetak gol, setelah menjalani skorsing yang dijatuhkan kepada saya, saya akan tersedia untuk berjuang dan menang bagi tim nasional kami."

"Ia menutup pernyataannya dengan kata-kata: "Ini, percayalah, adalah kebenaran yang paling murni"," demikian ujar penyerang Al-Nassr itu.