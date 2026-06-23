Cristiano Ronaldo menyapa para pembencinya dan meneriakkan dua kata yang sangat jelas ke arah kamera setelah pertandingan Portugal melawan Uzbekistan

Cristiano Ronaldo merasa bahwa ia telah kembali sepenuhnya, jika kita mempercayai perkataannya segera setelah peluit akhir pertandingan Portugal melawan Uzbekistan (5-0). Penyerang berusia 41 tahun itu mencetak dua gol dan dengan demikian mencatatkan sejarah di Piala Dunia.

Tak butuh waktu lama bagi Ronaldo untuk mencatatkan namanya di papan skor, karena pada menit ke-6 ia mencetak gol pembuka yang membuat skor menjadi 1-0. Dengan demikian, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol di enam Piala Dunia yang berbeda. Kemudian, ia juga mencetak gol ketiga yang membuat skor menjadi 3-0 dan sangat berambisi untuk mencetak hat-trick, namun hal itu tidak terwujud.

Meski begitu, ia menatap kembali momen tersebut dengan rasa puas yang luar biasa, karena segera setelah peluit akhir berbunyi, ia mengambil kamera dan berteriak, “I’m back, I’m back!”.

Mungkin itu juga merupakan respons terhadap para pengkritiknya. Bintang-bintang dunia lainnya seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Harry Kane langsung tampil gemilang di Piala Dunia, tetapi pertandingan pertama Ronaldo melawan Republik Demokratik Kongo (1-1) berakhir dengan bencana. Kini, ia akhirnya memberikan jawaban yang fantastis saat menghadapi Uzbekistan.

“Itu berarti hal-hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini memang memengaruhi dirinya,” kata Ronald de Boer di studio NOS menanggapi ucapan Ronaldo. “Dia bahkan bisa saja mencetak empat gol, tapi ini tentu saja awal yang bagus baginya.”

“Saya harap performa ini bisa bertahan lebih lama baginya,” kata De Boer. “Saya rasa pola pikirnya juga menginspirasi tim,” tambah Khalid Boulahrouz. “Dia memang berhasil membawa mereka kembali, mereka sebenarnya sedikit terpaksa untuk mencari-carinya.”

Portugal kini mengoleksi empat poin setelah dua pertandingan grup, sehingga pertandingan terakhir kemungkinan akan menjadi sangat krusial bagi Ronaldo dan rekan-rekannya. Kolombia, yang memenangkan pertandingan pertama dan akan bertanding lagi malam ini melawan DR Kongo, akan menjadi lawan mereka.