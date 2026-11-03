Cristiano Ronaldo menghantam Erik ten Hag habis-habisan lewat satu kalimat menohok

Cristiano Ronaldo menanggapi pernyataan Erik ten Hag kepada Piers Morgan. Direktur teknik FC Twente itu mengatakan pada Minggu dalam acara Goedemorgen Eredivisie bahwa Ronaldo "sudah tidak menunjukkan apa-apa lagi sejak di Juventus".

Ronaldo dan Ten Hag pernah bekerja sama di Manchester United, tetapi hubungan keduanya tidak berjalan baik. Ten Hag akhirnya mencoret Ronaldo dari skuad, sebelum sang pemain pindah ke Al-Nassr pada musim dingin.

Dalam wawancara selama dua jam dengan Piers Morgan kala itu, Ronaldo mengecam Ten Hag. Bintang asal Portugal tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak diperlakukan dengan baik oleh mantan pelatih Ajax dan FC Utrecht itu.

Dalam acara Goedemorgen Eredivisie di ESPN, Ten Hag kembali ditanya tentang masa-masanya di Manchester United dan cara ia menangani Ronaldo. "Para pemain mau bekerja untuknya karena mereka mengaguminya, tetapi dia sudah tidak berada di level Liga Primer."

"Sebenarnya, sejak di Juventus dia sudah tidak menunjukkan apa-apa lagi. Real Madrid melihat hal itu dengan sangat baik. Mereka selalu sangat piawai dalam hal itu di Real Madrid: terus memilah pemain. Mereka tahu kapan seorang pemain sudah tidak berada di level yang dibutuhkan, meski dari luar terlihat bahwa pemain itu masih mampu bersaing."

Dalam episode terbaru Piers Morgans Football Uncensored, jurnalis asal Inggris itu mengatakan bahwa ia telah meminta tanggapan Ronaldo. Jawaban CR7 cukup menunjukkan sikapnya.

"Saya rasa dia tidak layak untuk saya buang-buang kata," jawab Ronaldo menurut Morgan.