Cristiano Ronaldo mengajukan tuntutan keras untuk kembali ke tim nasional Portugal

Cristiano Ronaldo tidak akan kembali ke timnas Portugal selama Jorge Jesus masih menjadi pelatih, demikian dilaporkan cabang Portugal dari CNN pada Selasa siang.

Kisruh seputar Ronaldo terus menyita perhatian. Penyerang top berusia 41 tahun itu meninggalkan kamp Portugal lebih awal pada Kamis untuk kembali ke Al-Nassr.

Ia melakukan itu karena sejumlah kesepakatan dengannya tidak ditepati. Pelatih Jesus juga menyuruhnya melakukan pemanasan saat melawan Norwegia (menang 2-1), tetapi kemudian tidak memasukkannya.

Setelah itu, Jesus menyatakan dalam konferensi pers bahwa tidak ada konflik dengan Ronaldo dan bahwa menurut pandangannya sendiri sang pelatih tidak bertindak salah dalam persoalan tersebut.

Ronaldo tidak senang dengan hal itu, dan karena itu ia terbang dengan jet pribadinya ke Arab Saudi. Ia kemudian mengumumkan perpisahannya dengan tim Portugal melalui Instagram.

Federasi Portugal dan Jesus dalam beberapa hari terakhir telah mencoba berdamai dengan pemenang Ballon d'Or lima kali itu, tetapi tanpa hasil.

Menurut CNN, Ronaldo tidak akan bermain untuk Portugal selama Jesus menjadi pelatih. Warga Portugal melihat pernyataan ini sebagai cara licik Ronaldo untuk membuat sang pelatih dipecat.