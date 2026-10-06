Tampaknya krisis Cristiano Ronaldo dengan timnas Portugal belum berakhir, bahkan menuju babak baru yang bisa menempatkan masa depan kapten tim nasional itu dalam bahaya. Setelah pernyataan Jorge Jesus yang membuka pintu bagi kembalinya sang bintang Portugal, laporan media mengungkap sebuah syarat jelas yang mungkin menghalanginya mengenakan seragam tim nasional lagi.

Usai kemenangan atas Norwegia (2-1), Jesus berkata: "Semuanya masih terbuka. Cristiano harus memutuskan nasibnya sendiri, hal itu tidak bergantung pada saya. Ini adalah sebuah kesalahpahaman, dan menurut saya mudah untuk diselesaikan. Saya tidak sedih, ini keputusannya."

Namun menurut jurnalis Rui Santos, dari jaringan "CNN Portugal", pernyataan sang pelatih itu tidak diterima dengan baik oleh Ronaldo, yang merasa sangat kecewa karenanya.

Santos menjelaskan bahwa Ronaldo telah memberi tahu orang-orang terdekatnya, sebagaimana dikutip situs "Foot Mercato" Prancis, bahwa dirinya "tidak akan kembali ke timnas Portugal selama Jorge Jesus masih memimpin tim pelatih".

Perselisihan ini, menurut sumber yang sama, berawal dari keyakinan Ronaldo bahwa pernyataan Jesus bukanlah sesuatu yang sepintas lalu, terutama di tengah apa yang dilihat sang pemain sebagai kontradiksi dalam sikap pelatih tersebut. Jesus menyatakan keinginannya agar Ronaldo kembali untuk tampil di UEFA Nations League, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan bahwa dirinya tidak dituntut untuk meminta maaf, dan bahwa ia adalah pemegang keputusan dalam memilih skuad tim nasional.

Dengan demikian, tampaknya kembalinya Ronaldo ke timnas Portugal kini terkait langsung dengan masa depan Jesus, sehingga krisis ini tetap terbuka pada berbagai kemungkinan, menanti apa yang akan diungkap hari-hari mendatang.







