Al-Nassr meraih kemenangan tipis di Saudi Pro League pada Selasa malam. Bermain di kandang, tim asal Riyadh itu mengalahkan Neom SC 1-0 meski Cristiano Ronaldo gagal mengeksekusi penalti.

Ronaldo kembali menjadi sorotan pekan ini. Pada Senin, terungkap bahwa Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan denda 255 euro dan skorsing 30 hari kepadanya setelah ia meninggalkan pemusatan latihan Portugal dalam keadaan marah pada akhir September.

Pada Selasa, ia berharap bisa mengubah pandangan terhadap dirinya ketika Al-Nassr mendapat penalti sesaat sebelum turun minum. Ronaldo mengambil tendangan itu dengan harapan mencetak gol ke-982 sepanjang kariernya, tetapi tembakannya melebar.

Ronaldo kembali mendapat peluang besar tepat setelah jeda. Bola disundul ke depan gawang, tetapi bintang Portugal itu menendangnya melambung dari jarak beberapa meter di depan gawang yang terbuka.

Al-Nassr terus mendominasi dan akhirnya mendapat hasil dari upaya mereka setelah satu jam pertandingan berjalan. João Félix menerima bola di tepi kotak penalti lalu melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang: 1-0.

Neom tak mampu membalas. Berkat kemenangan ini, Al-Nassr yang menempati peringkat ketiga Saudi Pro League kini mengoleksi 22 poin dari 9 pertandingan.

Pemuncak klasemen Al-Qadsiah, yang menang lebih awal pada Selasa berkat gol Tijjani Reijnders, unggul tiga poin tetapi sudah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Neom berada di peringkat keenam.