Rio Ferdinand dan Piers Morgan membela Cristiano Ronaldo. Bintang 41 tahun itu meninggalkan tim nasional Portugal pada Rabu setelah konflik dengan pelatih tim nasional Jorge Jesus dan tampaknya sudah memainkan laga internasional terakhirnya, meski belum ada kabar resmi yang diumumkan soal itu.

Ronaldo tidak dimainkan saat melawan Norwegia dan ia tidak senang dengan hal itu. Sang penyerang tidak berterima kasih kepada suporter yang ikut datang seusai laga dan tidak ikut berlatih pada Rabu dalam persiapan menuju duel berikutnya, Kamis malam ini melawan Denmark.

Jesus menegaskan dalam konferensi pers bahwa saat menentukan susunan pemain ia sama sekali tidak melihat status, dan ia bisa mencadangkan Ronaldo sepanjang pertandingan tanpa masalah, seperti yang juga terjadi di Oslo. Setelah itu, Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal.

Pada Kamis, laporan pertama muncul bahwa nomor punggung 7 ikonik milik CR7 akan langsung diberikan kepada pemain lain. Kini sudah dipastikan secara resmi bahwa Rafael Leão akan bermain dengan nomor punggung 7 di Kopenhagen pada Kamis malam, dan Bruno Fernandes mengenakan ban kapten.

"Menjijikkan, jika itu benar," tulis jurnalis Piers Morgan, yang sebelumnya sempat melakukan sejumlah wawancara eksklusif dengan Ronaldo, sebelum kabar soal nomor punggung 7 itu diumumkan secara resmi. "Setelah semua yang telah Cristiano lakukan untuk Portugal... Kenapa mereka memperlakukannya seperti ini?"

"Kemarin adalah ulang tahun ayahnya, dan dia bermain untuk negaranya pada hari setelah ayahnya meninggal. Memalukan melihat penghinaan yang mengejutkan ini terhadap pemain terbesar mereka," kata Morgan.

Setelah kabar itu dikonfirmasi secara resmi, Morgan kembali muncul di X. "Sungguh bajingan yang arogan!", ujarnya merujuk kepada pelatih tim nasional itu. "Jesus tidak pernah cukup bagus untuk bermain bagi Portugal, sekarang dia menikmati merendahkan pemain terbesar Portugal, Cristiano."

Rio Ferdinand, yang bertahun-tahun bermain bersama Ronaldo di Manchester United, juga menilai penyerang Al-Nassr itu pantas mendapat lebih banyak respek. "Portugal itu apa sebelum Cristiano Ronaldo? Apa yang pernah mereka lakukan? Apakah mereka bahkan lolos ke turnamen? Jangankan memenangkan sesuatu."

Portugal total sembilan kali lolos ke Piala Dunia. Enam dari kualifikasi itu diraih setelah debut Ronaldo pada Agustus 2003. Selain itu, negara Eropa Selatan tersebut juga tampil pada 2002 (fase grup), 1986 (fase grup), dan 1966, ketika Eusébio membawa mereka finis di peringkat ketiga.

Dari seluruh edisi Piala Eropa, Portugal lolos ke sembilan turnamen dan di sini pun berlaku bahwa negara itu enam kali lolos ke putaran final setelah debut Ronaldo, serta tiga kali sebelumnya: pada 2000 (semifinal), 1996 (perempat-final), dan 1984 (semifinal). Bersama Ronaldo, Portugal juga memenangi trofi pertamanya: satu Piala Eropa (2016) dan dua kali Nations League (2019, 2025).

"Yang mengganggu saya adalah banyak orang menilainya berdasarkan tiga, empat tahun terakhirnya," lanjut Ferdinand. "Dia masih mencatat angka-angka fantastis untuk seseorang seusianya. Tidak masalah di liga mana itu, itu tetap angka-angka yang fantastis."

"Saya pikir banyak orang harus sedikit menoleh ke belakang... Lihat masanya di Juventus, apa yang dia lakukan di sana. Masanya di Real Madrid. Dan masanya di Manchester United. Seolah-olah dia memadatkan tiga karier dalam satu. Tiga karier kelas dunia," tutup Ferdinand.



