Cristiano Ronaldo mencatatkan prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Piala Dunia

Legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, memecahkan semua rekor terkait usia dan prestasi, setelah ia turun ke lapangan dengan seragam tim nasional negaranya dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia 2026 pada usia 41 tahun. Momen bersejarah ini mencerminkan keteguhan dan dedikasi, serta menegaskan bahwa gairah “El Don” terhadap sepak bola tidak mengenal batas usia.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Ronaldo kini menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tampil dalam pertandingan babak gugur setelah berusia lebih dari 41 tahun. Rekor baru ini menambah daftar prestasi gemilang sang bintang Portugal, yang terus menantang hukum alam dan menulis bab-bab baru dalam legenda sepak bolanya di hadapan mata dunia.

Kapten timnas Portugal ini sedang menjalani Piala Dunia keenamnya, dalam karier internasional yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, di mana ia mencetak gol-gol penentu dan meraih gelar-gelar bersejarah bersama “Brasil-nya Eropa”, dan partisipasinya hari ini di babak gugur pada usia yang sudah lanjut ini tidak hanya mencerminkan kesiapan fisiknya yang luar biasa, tetapi juga menegaskan nilai-nilai teknis dan kepemimpinannya di dalam tim.

Prestasi ini menjadi pesan inspiratif bagi generasi pemain, bahwa usia hanyalah angka ketika profesionalisme, disiplin, dan gairah bersatu. Sementara banyak pemain yang pensiun sebelum usia 40 tahun, Ronaldo terus berlari dan menentukan hasil di ajang sepak bola terbesar di dunia, mengejar kejayaan Piala Dunia yang telah lama dinanti.

Susunan pemain tim nasional Portugal adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Diogo Costa.

Pertahanan: Ruben Dias - Renato Vega - João Cancelo - Nuno Mendes.

Lini tengah: Bruno Fernandes - João Neves - Vitinha.

Penyerang: Cristiano Ronaldo - Rafael Leão - Pedro Neto.

Sedangkan susunan pemain timnas Kroasia adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Dominik Livaković.

Pertahanan: Josip Stanišić - Marin Bongračić - Josip Sotaló.

Lini tengah: Mateo Kovačić - Luka Modrić - Nikola Vlašić - Martin Baturina - Petar Sučić.

Penyerang: Ante Budimir - Ivan Perišić.