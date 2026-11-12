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Cristiano Ronaldo terus memperluas imperiumnya di luar lapangan dengan mengumumkan dimulainya produksi serial televisi pertamanya. Ikon Portugal itu bekerja sama dengan sineas ternama Inggris, Matthew Vaughn, untuk menggarap drama sepakbola yang menampilkan sang penyerang memerankan dirinya sendiri.

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Ronaldo merambah produksi televisi

Ronaldo merambah dunia produksi televisi. Mantan bintang Portugal itu resmi mulai menggarap serial pertamanya yang memiliki naskah cerita, sebuah drama sepakbola berjudul Day 1s. Pria berusia 41 tahun tersebut terus mengembangkan portofolio bisnisnya di luar lapangan.

Ia bekerja sama dengan sineas ternama Inggris, Matthew Vaughn, untuk mendirikan UR Marv Studios, perusahaan produksi di balik proyek baru ini. Ronaldo tidak hanya menjadi produser eksekutif serial tersebut, tetapi juga akan tampil di layar. Penyerang legendaris itu akan memerankan dirinya sendiri dalam drama sepakbola yang sangat dinantikan tersebut.

Sang megabintang mengumumkan dimulainya produksi di media sosial

Melalui media sosial, Ronaldo membagikan antusiasmenya terhadap proyek ini kepada para penggemarnya di seluruh dunia. Ia mengumumkan dimulainya proses syuting melalui unggahan kepada 681 juta pengikutnya di Instagram.

“Kabar menggembirakan! Produksi acara TV pertama saya, Day 1s, baru saja dimulai. Nantikan kabar berikutnya!” tulis sang penyerang. Ia menyertakan serangkaian foto di balik layar dari lokasi syuting dalam pengumuman tersebut.

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Di antara foto-foto yang dibagikan, terdapat cuplikan suasana di dalam ruang ganti Brentford. Ini mengisyaratkan bahwa serial tersebut akan berlatar dunia sepakbola Inggris yang realistis.

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Drama penuh pertaruhan dengan deretan bintang

Day 1s akan mengupas dunia bisnis sepakbola modern yang menguntungkan dan penuh pertaruhan besar. Serial ini mengikuti kisah fiktif Stanley Dalton, seorang agen sepakbola Inggris yang harus menghadapi ketatnya dunia transfer pemain.

Aktor Inggris Damian Lewis memerankan Dalton sebagai tokoh utama. Rapper ternama asal Inggris, Dave, turut bergabung dalam jajaran pemeran. Keduanya tampak dalam foto-foto awal produksi yang dibagikan Ronaldo.

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Selain keterlibatan Ronaldo, serial ini juga akan menghadirkan sosok lain dari dunia sepakbola. Mantan bintang Arsenal dan Prancis, Thierry Henry, dipastikan tampil dan akan memerankan dirinya sendiri.

Memperluas kerajaan bisnis di luar lapangan

Proses syuting Day 1s kini akan berlanjut menjelang penayangannya kelak. Para penggemar akan menantikan kabar terbaru dari UR Marv Studios mengenai kapan serial ini dapat disaksikan.

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Bagi Ronaldo, proyek televisi ini menjadi langkah besar lainnya dalam kariernya setelah membela tim nasional. Setelah baru-baru ini pensiun dari tugas bersama Portugal, pria berusia 41 tahun itu terlihat semakin gencar berinvestasi di industri hiburan.