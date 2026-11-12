Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Cristiano Ronaldo memulai karier di televisi, megabintang Al-Nassr itu mengonfirmasi produksi serial drama perdananya, Day 1s

Ikuti GOAL di Google

Cristiano Ronaldo terus memperluas imperiumnya di luar lapangan dengan mengumumkan dimulainya produksi serial televisi pertamanya. Ikon Portugal itu bekerja sama dengan sineas ternama Inggris, Matthew Vaughn, untuk menggarap drama sepakbola yang menampilkan sang penyerang memerankan dirinya sendiri.

Iklan

Ronaldo merambah produksi televisi

Ronaldo merambah dunia produksi televisi. Mantan bintang Portugal itu resmi mulai menggarap serial pertamanya yang memiliki naskah cerita, sebuah drama sepakbola berjudul Day 1s. Pria berusia 41 tahun tersebut terus mengembangkan portofolio bisnisnya di luar lapangan.

Ia bekerja sama dengan sineas ternama Inggris, Matthew Vaughn, untuk mendirikan UR Marv Studios, perusahaan produksi di balik proyek baru ini. Ronaldo tidak hanya menjadi produser eksekutif serial tersebut, tetapi juga akan tampil di layar. Penyerang legendaris itu akan memerankan dirinya sendiri dalam drama sepakbola yang sangat dinantikan tersebut.

Sang megabintang mengumumkan dimulainya produksi di media sosial

Melalui media sosial, Ronaldo membagikan antusiasmenya terhadap proyek ini kepada para penggemarnya di seluruh dunia. Ia mengumumkan dimulainya proses syuting melalui unggahan kepada 681 juta pengikutnya di Instagram.

“Kabar menggembirakan! Produksi acara TV pertama saya, Day 1s, baru saja dimulai. Nantikan kabar berikutnya!” tulis sang penyerang. Ia menyertakan serangkaian foto di balik layar dari lokasi syuting dalam pengumuman tersebut.

Iklan
Iklan

Di antara foto-foto yang dibagikan, terdapat cuplikan suasana di dalam ruang ganti Brentford. Ini mengisyaratkan bahwa serial tersebut akan berlatar dunia sepakbola Inggris yang realistis.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

AHL

AHL

Saudi Pro League

20 Nov 2026

ALN

ALN

Drama penuh pertaruhan dengan deretan bintang

Day 1s akan mengupas dunia bisnis sepakbola modern yang menguntungkan dan penuh pertaruhan besar. Serial ini mengikuti kisah fiktif Stanley Dalton, seorang agen sepakbola Inggris yang harus menghadapi ketatnya dunia transfer pemain.

Aktor Inggris Damian Lewis memerankan Dalton sebagai tokoh utama. Rapper ternama asal Inggris, Dave, turut bergabung dalam jajaran pemeran. Keduanya tampak dalam foto-foto awal produksi yang dibagikan Ronaldo.

Iklan

Selain keterlibatan Ronaldo, serial ini juga akan menghadirkan sosok lain dari dunia sepakbola. Mantan bintang Arsenal dan Prancis, Thierry Henry, dipastikan tampil dan akan memerankan dirinya sendiri.

Memperluas kerajaan bisnis di luar lapangan

Proses syuting Day 1s kini akan berlanjut menjelang penayangannya kelak. Para penggemar akan menantikan kabar terbaru dari UR Marv Studios mengenai kapan serial ini dapat disaksikan.

Iklan

Bagi Ronaldo, proyek televisi ini menjadi langkah besar lainnya dalam kariernya setelah membela tim nasional. Setelah baru-baru ini pensiun dari tugas bersama Portugal, pria berusia 41 tahun itu terlihat semakin gencar berinvestasi di industri hiburan.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
Lihat Profil Penulis