Cristiano Ronaldo memicu situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Portugal: politik turun tangan

Retaknya hubungan antara Cristiano Ronaldo dan tim nasional kini juga sudah merambah politik Portugal. Parlemen menyampaikan pesan mendesak kepada federasi sepak bola, demikian dilaporkan media Portugal.

Pada Rabu malam, perselisihan antara pelatih tim nasional Jorge Jesus dan Ronaldo mencapai puncaknya. Sang bintang memutuskan menaiki jet pribadinya dan meninggalkan kamp, setelah berselisih dengan pelatih tim nasional. Ronaldo menyatakan bahwa ‘kebenaran’ akan terungkap.

O Jogo tak lama kemudian meyakini bahwa itu berarti akhir dari karier internasional Ronaldo, tetapi kini pintu tampaknya kembali sedikit terbuka. Surat kabar Spanyol MARCA pada Sabtu sudah melaporkan bahwa federasi sepak bola Portugal mendorong rekonsiliasi antara Jesus dan CR7.

Kini, berbagai media Portugal menulis bahwa politik juga ikut campur dalam situasi ini. Federasi sepak bola itu kabarnya telah mendapat tugas untuk mempertemukan kembali Ronaldo dan Jesus. Sebuah pertemuan dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Ronaldo sudah lebih dari dua puluh tahun menjadi salah satu wajah terpenting Portugal dan lewat penampilannya memiliki nilai simbolis yang sangat besar bagi negara tersebut. Perpecahan permanen antara sang superstar dan tim nasional juga bukan hanya akan menimbulkan dampak olahraga, tetapi menurut pemberitaan Portugal juga bisa merusak citra internasional tim dan federasi sepak bola.

Karena itu, Perdana Menteri Luís Montenegro dikabarkan sudah menghubungi pihak-pihak yang terlibat. Piala Dunia 2030, yang akan diselenggarakan di Portugal, Spanyol, dan Maroko, juga membuat situasi ini semakin sensitif.

Ronaldo telah lama dianggap sebagai salah satu ikon terpenting sepak bola Portugal dan juga bisa memainkan peran komersial serta promosi yang penting terkait Piala Dunia tersebut.