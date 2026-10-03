Keretakan antara Cristiano Ronaldo dan tim nasional kini juga telah merambah politik Portugal. Parlemen mengirim pesan mendesak kepada federasi sepak bola, demikian dilaporkan media Portugal.

Pada Rabu malam, perselisihan antara pelatih tim nasional Jorge Jesus dan Ronaldo mencapai puncaknya. Sang bintang memutuskan menaiki jet pribadinya dan meninggalkan kamp, setelah berselisih dengan pelatih tim nasional. Ronaldo menyatakan bahwa "kebenaran" akan terungkap.

O Jogo tidak lama kemudian memastikan bahwa itu berarti akhir dari karier internasional Ronaldo, tetapi kini tampaknya pintu masih sedikit terbuka. Surat kabar Spanyol MARCA pada Sabtu sudah melaporkan bahwa federasi sepak bola Portugal mengupayakan rekonsiliasi antara Jesus dan CR7.

Kini berbagai media Portugal menulis bahwa politik juga ikut campur dalam situasi ini. Federasi sepak bola kabarnya telah mendapat perintah untuk mempertemukan kembali Ronaldo dan Jesus. Sebuah pertemuan dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Ronaldo sudah lebih dari dua puluh tahun menjadi salah satu wajah terpenting Portugal dan lewat penampilannya memiliki nilai simbolis yang sangat besar bagi negara itu. Perpecahan permanen antara sang superstar dan tim nasional, selain berdampak secara olahraga, menurut pemberitaan Portugal juga bisa merusak citra internasional tim nasional dan federasi sepak bola.

Perdana Menteri Luís Montenegro karena itu dikabarkan sudah menghubungi pihak-pihak yang terlibat. Piala Dunia 2030, yang akan digelar di Portugal, Spanyol, dan Maroko, juga membuat situasi ini semakin sensitif.

Ronaldo sudah bertahun-tahun dianggap sebagai salah satu ikon terpenting sepak bola Portugal dan juga dapat memainkan peran komersial serta promosi yang penting seputar Piala Dunia.