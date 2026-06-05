Cristiano Ronaldo memberikan tanggapan yang penuh makna di Instagram terkait pengakuan aneh tentang Messi

Pengakuan mengejutkan dari Kevin-Prince Boateng menjadi perbincangan hangat di media sosial. Mantan gelandang tersebut secara terbuka mengakui bahwa ia tidak menjawab dengan jujur ketika ditanya, dalam acara perkenalannya di FC Barcelona, siapa yang menurutnya merupakan pemain terbaik di dunia. Seiring dengan viralnya video tersebut, Cristiano Ronaldo pun turut memberikan tanggapannya.

Boateng bergabung dengan Barcelona pada Januari 2019, yang meminjamnya dari AC Milan untuk paruh kedua musim tersebut. Kontribusinya di lapangan memang terbatas, namun pemain asal Ghana ini mendapat kesempatan untuk bermain bersama Lionel Messi.

Sebelum pindah, Boateng tidak pernah menyembunyikan bahwa Ronaldo adalah pemain favoritnya. Selain itu, ia sering mengungkapkan kekagumannya pada Real Madrid, rival abadi Barcelona. Justru karena itu, ia berada dalam situasi yang mencolok saat presentasi tersebut.

Menurut Boateng, ia merasa terpaksa untuk sementara menyembunyikan pendapat aslinya. Ketika ditanya siapa yang ia anggap sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia, ia memilih jawaban yang paling sesuai dengan klub barunya.

“Mereka bertanya siapa pemain terbaik di dunia dan saya menjawab Messi. Saya berbohong,” kata Boateng sebelumnya. “Biasanya saya selalu jujur, tapi ini adalah salah satu kebohongan terbesar dalam hidup saya. Saya ingin mengenakan jersey Barcelona.”

Kini, setelah video tersebut kembali viral di media sosial, muncul pula reaksi dari Ronaldo. Bintang Portugal itu menanggapi cerita Boateng di Instagram dengan empat emoji tertawa-menangis.

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