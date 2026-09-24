Grup D di Nations League juga resmi dimulai. Portugal berhasil menang tipis atas Wales, dengan Cristiano Ronaldo yang kurang beruntung menjadi sorotan utama: 1-0. Norwegia juga meraih tiga poin atas Denmark di bawah kepemimpinan Erling Haaland: 3-2.

Portugal - Wales 1-0

Portugal jauh lebih kuat daripada Wales, dan melalui Cristiano Ronaldo segera mendapatkan dua peluang bagus. Namun pada akhirnya João Félix yang membuka skor: dengan tembakan jarak jauh ia memperdaya kiper Danny Ward.

Tampaknya Portugal bisa mendapatkan lebih banyak, tetapi khususnya Ronaldo tidak berpihak pada keberuntungan. Pertama ia membuang peluang besar di atas gawang, lalu golnya juga dianulir. Lewis Koumas sempat nyaris menyamakan kedudukan untuk Wales pada fase akhir, tetapi gol itu tidak datang. Portugal bertahan dan menang 1-0.

Norwegia - Denmark 3-2

Norwegia memulai laga dengan luar biasa dan dalam waktu dua puluh menit sudah unggul 2-0. Dari umpan Martin Ødegaard, Oscar Bobb menemukan sudut jauh dari ruang sempit, tak lama kemudian Erling Haaland menggandakan skor setelah kerja awal yang bagus dari Antonio Nusa.

Dengan demikian Norwegia berada di atas angin, tetapi Denmark tidak begitu saja menyerah. Mikkel Damsgaard mencetak gol 2-1 lewat tendangan bebas yang indah. Setelah jeda, skor bahkan menjadi 2-2, ketika Rasmus Højlund menghantam bola dengan keras dari sebuah sepak pojok.

Denmark sempat tampak menuju hasil positif, tetapi kemudian Haaland kembali muncul. Sang penyerang menghukum lawan tanpa ampun lewat sebuah variasi sepak pojok: 3-2. Norwegia kemudian mampu bertahan, meski mereka harus mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain setelah kartu merah David Møller Wolfe.