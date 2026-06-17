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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Cristiano Ronaldo masuk ke dalam daftar bersejarah yang dipimpin oleh legenda timnas Mesir

C. Ronaldo
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
New Zealand vs Egypt
New Zealand
Egypt
E. El Hadary
Portugal
Kongo - Kinshasa
AS
Selandia Baru
Mesir
Kanada

Emas tidak berkarat

Legenda Cristiano Ronaldo terus menorehkan sejarah di Piala Dunia, dengan tampil sebagai pemain inti bersama Portugal saat menghadapi Republik Demokratik Kongo, hari Rabu ini, dalam pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Setelah penampilan ini, Ronaldo (41 tahun dan 132 hari) menjadi pemain keempat tertua yang tampil dalam sejarah Piala Dunia (termasuk kiper), di belakang pemain Mesir Essam El-Hadary yang memimpin daftar dengan usia 45 tahun dan 161 hari, pemain Kolombia Fred Mondragón yang berusia 43 tahun dan 3 hari, serta pemain Kamerun Roger Milla yang berusia 42 tahun dan 39 hari, menurut situs "stats foot" Prancis.



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Dalam konteks terkait, João Neves mencetak gol pembuka untuk Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, melalui sundulan indah pada menit ke-6.

Gelandang muda ini pun menjadi pencetak gol termuda ketiga Portugal dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 21 tahun dan 8 bulan, di belakang Cristiano Ronaldo yang mencetak gol pertamanya di turnamen ini pada usia 21 tahun dan 4 bulan, serta Gonçalo Ramos yang mencetak gol pada usia 21 tahun dan 5 bulan.

Portugal akan bertanding di Grup 11 Piala Dunia 2026, bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia.



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