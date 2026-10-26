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Cristiano Ronaldo masuk dalam skuad sementara Portugal untuk pertandingan UEFA Nations League mendatang meski berselisih secara terbuka dengan pelatih kepala Jorge Jesus. Penyerang veteran itu dipanggil setelah periode kontroversial ketika ia meninggalkan pemusatan latihan tim nasional pada jeda internasional sebelumnya.

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Kapten veteran secara mengejutkan masuk daftar

Setelah sebulan penuh spekulasi, Ronaldo secara mengejutkan masuk daftar sementara Portugal untuk jeda internasional November. Bintang Al-Nassr itu kembali masuk pertimbangan tim nasional meski meninggalkan skuad secara dramatis pada September, yang sempat menimbulkan keraguan besar mengenai masa depannya di bawah kepemimpinan Jesus. Penyerang veteran itu masuk dalam daftar awal yang panjang bersama rekan-rekannya di Al-Nassr, Joao Felix dan Samu Costa.

Kembalinya sang kapten menjadi sorotan tersendiri setelah ia meninggalkan tim nasional dalam keadaan marah pada September. Ketegangan memuncak setelah ia hanya duduk di bangku cadangan saat menghadapi Norwegia di Oslo. Hal itu memicu perselisihan sengit dengan Jesus sebelum sang penyerang meninggalkan skuad menjelang pertandingan melawan Denmark.

Kendala disiplin dan ketentuan yang berlaku

Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark di Braga sebelum bertandang ke Cardiff untuk melawan Wales dalam dua laga terakhir mereka di Grup A4 Nations League. Menurut laporan O Jogo, masuknya kapten berusia 41 tahun itu mengisyaratkan meredanya ketegangan antara sang pemain dan staf pelatih, meski pengumuman skuad final diperkirakan baru dilakukan pada Jumat, 6 November.

Meski kepergiannya menghebohkan Portugal, secara aturan peluang Ronaldo untuk kembali tetap terbuka. Dewan Disiplin FPF menjatuhkan skorsing 30 hari kepada sang pemain, tetapi karena hukuman itu mulai berlaku tak lama setelah insiden tersebut, ia telah menjalani sebagian besar masa skorsingnya. Sanksi itu secara resmi akan berakhir pada 30 Oktober, sehingga ia sepenuhnya memenuhi syarat untuk dipilih ketika Jesus menetapkan skuad finalnya untuk pertandingan November.

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Memburu kejayaan lebih lanjut bersama tim nasional

Meski belakangan terjadi ketegangan, status Ronaldo sebagai ikon nasional tetap tak tertandingi. Pada usia 41 tahun, ia memegang rekor dunia penampilan bersama tim nasional dengan 234 penampilan dan telah mencetak 146 gol untuk negaranya.

Jejak prestasinya mencakup keberhasilan membawa Portugal meraih trofi besar pertama mereka di Euro 2016, serta menjuarai Nations League pada 2019 dan 2025. Rekam jejak itu membuat setiap keputusan untuk tidak memasukkannya ke skuad menjadi perhatian besar publik dan media.

Rekor sempurna pastikan tempat di perempat final

Di lapangan, Portugal tampil tanpa cela. Mereka memuncaki grup dengan poin maksimal, 12, dan memastikan lolos lebih awal ke perempat final. Catatan sempurna itu mencakup kemenangan 1-0 atas Wales, kemenangan 4-2 atas Denmark, serta dua kemenangan beruntun dengan skor 2-1 atas Norwegia dalam laga kandang dan tandang.