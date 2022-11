Cristiano Ronaldo Jadi Orang Pertama Tembus 500 Juta Pengikut Instagram!

Cristiano Ronaldo berhasil memecahkan rekor lainnya. Terkini dari luar lapangan, dengan menjadi orang pertama yang mencapai 500 juta pengikut di Instagram!

Ronaldo jadi berita utama pekan lalu setelah wawancara eksplosif dengan Piers Morgan di TalkTV yang mengumbar aib Manchester United.

Penyerang berusia 37 tahun itu mengkritik pemilik klub Keluarga Glazer, manajer Erik ten Hag, serta mantan rekan setimnya, Wayne Rooney dan Gary Neville. Ia juga membeberkan merasa “dikhianati” oleh pihak Setan Merah.

BREAKING: Cristiano Ronaldo becomes first person to reach 500m followers on Instagram, 124m more than his nearest rival in 2nd place… Lionel Messi. Congrats ⁦⁦@Cristiano⁩ pic.twitter.com/xmftxoHgFF