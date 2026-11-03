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Adhe Makayasa
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Cristiano Ronaldo Jr untuk pertama kalinya dipanggil ke timnas Portugal U-17 untuk kualifikasi Kejuaraan Eropa mendatang

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Putra sulung Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr, mengambil langkah besar lainnya dalam karier sepak bolanya yang tengah berkembang setelah untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional Portugal U-17. Pemain berusia 16 tahun dari akademi Al-Nassr itu masuk dalam skuad berisi 23 pemain pilihan pelatih kepala Filipe Ramos untuk pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa pada November.

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Penyerang remaja naik ke kelompok usia lebih tinggi di tim nasional

Akrab disapa Cristianinho, penyerang remaja itu mendapat kesempatan naik ke kelompok usia U-17 seiring langkahnya mengikuti jejak sang ayah yang terkenal. Saat ini ia bermain di tim junior klub Arab Saudi, Al-Nassr, dan akan bergabung dengan rekan-rekannya di tim nasional pada akhir bulan ini. Menurut media Portugal Zerozero, ia telah mencetak tiga gol dalam tujuh penampilan bersama klub musim ini.

Terus berkembang di tim nasional kelompok usia

Masuk ke skuad Ramos menjadi pencapaian terbaru dalam perjalanan menjanjikannya di tim nasional, yang dimulai ketika ia menjalani debut bersama Portugal U-15 pada Mei 2025. Sejak penampilan pertamanya itu, remaja tersebut telah mengoleksi 13 penampilan dan lima gol di berbagai kelompok usia tim nasional negaranya.

Dalam empat penampilan bersama tim U-15, penyerang muda itu mencetak dua gol sebelum segera naik ke kelompok usia berikutnya. Ketajamannya berlanjut bersama tim U-16, dengan tiga gol dalam sembilan penampilan sebelum mendapat panggilan ke tim U-17 pekan ini.

Warisan keluarga memacu ambisi masa depan

Meski perbandingan dengan ayahnya, pemenang lima Ballon d'Or, tak terelakkan setiap kali ia turun ke lapangan, laga-laga kualifikasi mendatang memberi pemain berusia 16 tahun itu kesempatan lain untuk membangun reputasinya sendiri bersama Portugal. Para pendukung yang mengikuti perjalanan karier sang ayah yang sarat prestasi juga terus mencermati perkembangan remaja itu di Arab Saudi dan di level tim nasional.

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Seiring kenaikannya ke kelompok usia yang lebih tinggi, spekulasi terus bergulir mengenai kemungkinan keduanya kelak bermain bersama dalam pertandingan kompetitif sebelum sang ayah pensiun. Sementara itu, tim nasional senior Portugal dijadwalkan mengumumkan daftar skuad terbarunya pada Jumat depan. Saat itulah akan diketahui apakah kapten Al-Nassr tersebut masuk dalam skuad.

Pertandingan berikutnya
POR

POR

European Championship U17 Qualification

11 Nov 2026

AND

AND

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

Tiga laga kualifikasi menanti di Oeiras

Sebelum impian jangka panjang apa pun terwujud, Cristiano Jr akan fokus membantu Portugal finis di dua besar grup kualifikasi yang berisi empat tim agar lolos ke babak berikutnya. Ketiga pertandingan akan berlangsung di markas Federasi Sepak Bola Portugal, Cidade do Futebol, di Oeiras, dimulai dengan laga melawan Andorra pada 11 November. Tim asuhan Ramos kemudian menghadapi Bulgaria pada 14 November sebelum menutup rangkaian pertandingan tersebut melawan Serbia tiga hari kemudian.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.