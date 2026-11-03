Cristiano Ronaldo Jr. raih langkah baru bersama Portugal, kemungkinan waktu yang mempertemukannya dengan sang ayah

Cristiano Ronaldo Junior, putra bintang Portugal Cristiano Ronaldo, menerima panggilan pertamanya ke timnas Portugal U-17, setelah dipilih oleh pelatih Filipe Ramos dalam daftar yang berisi 23 pemain sebagai persiapan menghadapi babak kualifikasi menuju Piala Eropa pada bulan November ini.

Pemilihan Ronaldo Junior, yang berusia 16 tahun, datang setelah sebelumnya ia pernah membela timnas negaranya di kelompok usia U-15 dan U-16, sementara ia melanjutkan perjalanan sepak bolanya di dalam akademi klub Al Nassr Arab Saudi, tempat ayahnya bermain bersama tim utama.

Timnas Portugal bersiap menjalani 3 laga di babak kualifikasi, di mana mereka akan menghadapi Andorra pada 11 November, lalu Bulgaria pada 14 bulan yang sama, sebelum berhadapan dengan Serbia pada 17 November, dengan ketiga pertandingan tersebut berlangsung di ibu kota Lisbon.

Periode ini bisa jadi membawa peluang istimewa bagi Ronaldo Junior, sebab ia bisa saja bertemu ayahnya di dalam markas latihan timnas Portugal, jika kapten Al Nassr itu bergabung dalam daftar pelatih Jorge Jesus sebagai persiapan menghadapi Denmark dan Wales pada 14 dan 17 November, dalam ajang UEFA Nations League.

Federasi Sepak Bola Portugal sebelumnya telah menjatuhkan sanksi larangan selama 30 hari kepada Cristiano Ronaldo, yang berusia 41 tahun, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas pada ajang UEFA Nations League bulan lalu.

Hal ini terjadi di saat Ronaldo terus mengejar pencapaian menembus angka 1.000 gol sepanjang kariernya profesionalnya, setelah ia menaikkan koleksinya menjadi 985 gol, menyusul hat-trick yang ia cetak dengan seragam Al Nassr pekan lalu.

Di sisi lain, bintang Portugal itu absen dari daftar Al Nassr untuk laga tim tersebut di Liga Champions Asia Elite melawan pesaingnya di Uzbekistan, pada hari Senin, di tengah laporan-laporan yang mengaitkan keputusan mengistirahatkannya dengan kekhawatiran keamanan dan dampak situasi di kawasan terhadap kompetisi Asia.

Ronaldo memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di level timnas dalam sepak bola putra, setelah mencetak 143 gol dalam 225 pertandingan internasional, menjadikannya salah satu nama paling menonjol dalam sejarah timnas Portugal.