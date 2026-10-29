Tijjani Reijnders, Cristiano Ronaldo, dan João Félix menjalani malam gemilang di Saudi Pro League. Pemain timnas Belanda itu mencetak hat-trick dan menyumbang satu assist untuk Al-Qadsiah saat menghadapi Al-Riyadh (0-6). Pada saat yang sama, Ronaldo juga mencetak tiga gol untuk Al-Nassr dan kini mengoleksi 985 gol sepanjang kariernya. Félix menjadi pemberi assist untuk empat dari lima gol saat menghadapi Al-Kholood (5-3).

Al-Riyadh - Al-Qadsiah 0-6

Reijnders membuka skor pada menit ke-18. Ia sigap menyambar bola muntah di tiang jauh dan melepaskan tembakan ke bagian atas gawang. Sesaat sebelum turun minum, Abdullah Al Salem menggandakan keunggulan.

Tak lama setelah jeda, Reijnders kembali mencetak gol. Pemain asal Zwolle itu menerima umpan pendek dari Julián Quiñones, lalu melepaskan tembakan mendatar yang masuk ke pojok jauh. Beberapa saat kemudian, Reijnders juga mencatatkan assist. Umpannya mengarah ke jalur lari Mahamadou Sangaré, yang menuntaskan peluang dengan kaki kiri.

Gol Quiñones yang mengubah skor menjadi 0-5 tampaknya akan menjadi gol terakhir pertandingan, tetapi ternyata tidak. Sesaat sebelum laga berakhir, Reijnders menemukan ruang di tiang dekat dan mencetak hat-trick pertamanya untuk Al-Qadsiah, yang memuncaki klasemen Saudi Pro League meski telah memainkan lebih banyak pertandingan daripada para pesaingnya.

Al-Nassr - Al-Kholood 5-3

Al-Nassr menjalani malam yang jauh lebih sulit daripada Al-Qadsiah. Setelah pertandingan berlangsung lebih dari 15 menit, tak lama setelah gol Ronaldo dianulir karena offside, Al-Kholood secara mengejutkan unggul melalui Julien Domingues.

Al-Nassr bangkit dan berbalik unggul sebelum turun minum melalui gol Angelo dan Sadio Mané. Félix berperan dalam terciptanya kedua gol tersebut, meski gol Mané didahului oleh tembakan pemain Portugal itu yang meleset.

Al-Kholood memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan melalui Loïc Essomba pada masa tambahan waktu babak pertama. Namun, setelah jeda, Ronaldo dan Félix kembali mencuri perhatian.

Pada pertengahan babak kedua, Al-Nassr kembali unggul. Félix menerima umpan apik dari lini tengah di dalam kotak penalti, lalu mengirim bola ke samping kepada Ronaldo, yang dengan mudah menceploskannya ke gawang.

Tak lama kemudian, Ronaldo membuat Al-Nassr semakin dekat dengan kemenangan. Félix mengecoh lawannya, mengirim umpan silang lambung, dan mencatatkan assist keempatnya malam itu ketika Ronaldo menyundul bola dengan keras ke gawang.

Ronaldo melengkapi hat-trick-nya menjelang akhir laga. Mané tidak memiliki cukup ruang untuk mencetak gol sendiri, tetapi tetap melihat posisi rekannya dan memberi Ronaldo peluang yang hampir mustahil disia-siakan: 5-2. Domingues menetapkan skor akhir 5-3 melalui titik penalti.