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Cristiano Ronaldo resmi dinobatkan sebagai pemenang perdana penghargaan B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time) setelah pemungutan suara penggemar di seluruh dunia. Kiprah ikonis penyerang legendaris asal Portugal itu bersama Manchester United pada 2008 dinilai sebagai penampilan individu terbaik dalam satu tahun sepanjang sejarah trofi bergengsi tersebut.

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Ronaldo ungguli Messi dalam pemungutan suara bersejarah

France Football memperkenalkan penghargaan unik seusai gala terbarunya, sebuah langkah yang kembali memanaskan perdebatan abadi tentang siapa yang terbaik dalam sepakbola. Penghargaan B.O.A.T. dirancang untuk menentukan musim peraih Ballon d'Or mana yang paling unggul dalam sejarah olahraga ini. Ronaldo keluar sebagai pemenang. Penampilan gemilangnya bersama Manchester United pada 2008 menempati posisi teratas dalam jajak pendapat publik.

Hasil tersebut membuat bintang Al-Nassr itu unggul tipis atas rivalnya sepanjang karier, Lionel Messi. Para pemilih lebih mengunggulkan musim ketika Ronaldo meraih Bola Emas pertamanya ketimbang musim 2012 Messi yang memecahkan rekor. Pada tahun itu, pemain Argentina tersebut mencetak 91 gol untuk klub dan negaranya.

Kriteria baru untuk penghargaan B.O.A.T.

Berbeda dari Ballon d'Or tradisional, yang pemenangnya ditentukan oleh panel jurnalis internasional, penghargaan B.O.A.T. menyerahkan keputusan langsung kepada para penggemar. France Football membuka pemungutan suara bagi audiens digitalnya, sehingga penggemar dapat memilih musim mana dari legenda favorit mereka yang paling layak mendapat predikat terbaik sepanjang masa.

Daftar nominasinya hanya memuat pemain yang pernah meraih Bola Emas lebih dari sekali sepanjang karier. Kelompok bergengsi ini mencakup Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan dan Franz Beckenbauer, bersama ikon Real Madrid Alfredo Di Stefano serta legenda Brasil Ronaldo Nazario.

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Penggemar membayar untuk menobatkan idola mereka

Ada syarat khusus untuk mengikuti jajak pendapat bersejarah ini: pengguna harus membayar satu euro untuk memberikan suara. Agar biaya tersebut tidak menghalangi partisipasi, penyelenggara mengikutsertakan seluruh pemilih dalam undian berhadiah dua tiket ke seremoni Ballon d'Or 2027.

Inisiatif itu terbukti populer. Ribuan penggemar memilih membayar untuk mendukung musim terbaik pilihan mereka. Data menunjukkan bahwa lebih dari 5.000 orang bahkan memberikan suara berkali-kali demi memastikan pemain favorit mereka keluar sebagai pemenang.

Ronaldo dan Messi mendominasi 12 posisi teratas

Ronaldo dan Messi mendominasi pemungutan suara sepenuhnya, dengan keduanya mengisi 12 posisi teratas. Baru di posisi ke-13 ada pemain lain yang menembus dominasi mereka. Posisi itu ditempati legenda Brasil Ronaldo Nazario berkat keberhasilannya meraih Ballon d'Or pada 2002.