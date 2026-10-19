Cristiano Ronaldo dijatuhi sanksi final oleh Federasi Sepak Bola Portugal: skorsing dan denda yang tak biasa

Cristiano Ronaldo dijatuhi skorsing selama 30 hari oleh Federasi Sepak Bola Portugal. Ia juga harus membayar denda 255 euro. Hukuman itu dijatuhkan setelah penyerang berusia 41 tahun tersebut memutuskan meninggalkan skuad Portugal pada jeda internasional terakhir.

Pada akhir September, Ronaldo berselisih dengan pelatih timnas Jorge Jesus setelah hanya duduk di bangku cadangan sepanjang laga internasional melawan Norwegia yang dimenangi Portugal 2-1. Menurut Ronaldo, Jesus sebelumnya berjanji akan memberinya kesempatan bermain sekitar setengah jam.

Ronaldo sempat diminta melakukan pemanasan dalam pertandingan itu, tetapi akhirnya tidak mendapat menit bermain. Penyerang tersebut merasa tidak dianggap serius dan belakangan menyatakan bahwa Jesus juga tidak menepati janji kedua. Menurut Ronaldo, sang pelatih telah berjanji akan menjelaskan situasinya secara terbuka dalam konferensi pers.

Ketegangan kemudian memuncak hingga Ronaldo memutuskan meninggalkan pemusatan latihan sebelum Portugal menghadapi Denmark. Bintang Portugal itu belakangan menyampaikan pernyataan panjang kepada publik untuk meminta maaf kepada rekan-rekan setim dan para suporter. Dalam pernyataan tersebut, ia mengakui bahwa keputusannya meninggalkan tim nasional tidak mungkin tanpa konsekuensi.

Menariknya, Ronaldo sendiri meminta agar ia dijatuhi hukuman yang pantas dalam pernyataan itu. Sang kapten menegaskan bahwa perannya sebagai panutan justru menjadi alasan tindakannya harus dinilai secara ketat. Ia pun menyatakan kesediaannya menerima konsekuensi atas kepergiannya, meski mengkritik cara Jesus menangani situasi tersebut.

Satu setengah pekan lalu, Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan bahwa proses disipliner terhadap sang kapten telah resmi dimulai. Ronaldo akan tetap diskors untuk sementara hingga hukuman akhirnya diputuskan.

Hukuman itu kini sudah ditetapkan: skorsing selama 30 hari dan denda 255 euro. Nominal denda tersebut terbilang sangat kecil mengingat gaji Ronaldo yang luar biasa besar.

Skorsing itu berlaku surut sejak 30 September, hari ketika Ronaldo pergi. Artinya, ia sudah bisa kembali bermain pada 14 November, saat Portugal menjalani laga internasional berikutnya.