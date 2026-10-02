Cristiano Ronaldo diejek dengan selebrasi golnya sendiri? Hojlund merasa disalahpahami

"Itu hanyalah sebuah penghormatan untuk seorang pria yang kariernya di tim nasional mungkin telah berakhir setelah peristiwa pada sehari sebelum pertandingan. Karena itu saya hanya ingin sekali lagi memberi penghormatan kepadanya," jelas pemain 23 tahun itu setelah kekalahan 2-4 (1-2) dari Portugal kepada TV 2. Selebrasi itu disebutnya "sama sekali tidak ada hubungannya dengan sikap tidak hormat. Dia adalah idola terbesar saya."

Hojlund mencetak gol penyeimbang sementara 2-2 pada menit ke-58 di Kopenhagen dan setelah itu merayakannya dengan selebrasi ikonik "Siu" milik Ronaldo secara penuh semangat. Hal ini memicu perdebatan besar dan di ruang publik sebagian ditafsirkan sebagai ejekan. Namun, tuduhan itu sudah dibantah penyerang SSC Napoli tersebut pada Maret 2025, ketika ia juga merayakan gol kemenangan melawan Portugal yang saat itu masih diperkuat Ronaldo dengan selebrasi CR7.

"Saya selalu bermimpi menirukan selebrasi Ronaldo, terutama saat melawannya," ujarnya saat itu: "Itu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan lebih untuk menunjukkan rasa hormat. Saya ini semacam fanboy, kalau itu bisa disebut seperti itu." Mungkin juga karena itulah pada Kamis malam ia sempat terlibat perselisihan kecil dengan pelatih Portugal Jorge Jesus. Saat berjabat tangan, Hojlund menepuk pelan dada Jesus dan melemparkan tatapan yang sangat tajam kepadanya.

Soal insiden itu, untuk sementara belum ada komentar dari kedua protagonis. Ronaldo telah meninggalkan Selecao secara tergesa-gesa sebagai buntut perselisihan dengan Jesus sehari sebelum laga tandang di Kopenhagen dan karena itu absen dalam duel Nations League tersebut. Kariernya di tim nasional tampaknya pun telah berakhir. Jesus mengatakan dirinya untuk saat ini ingin "fokus" pada sisa periode laga internasional. Setelah itu, barulah akan ada waktu untuk membicarakannya.