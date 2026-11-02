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Cristiano Ronaldo tidak masuk skuad Al Nassr untuk lawatan ke Uzbekistan di ajang Liga Champions AFC karena pelatih kepala Ange Postecoglou memilih merotasi timnya. Keputusan itu diambil di tengah kekhawatiran keamanan yang lebih luas di kawasan tersebut, yang terus mengganggu jalannya turnamen antarklub Asia itu.

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Ronaldo tidak masuk skuad yang bertolak

Ronaldo tidak akan tampil dalam laga Al Nassr melawan Pakhtakor di Liga Champions Asia pada Senin. Pelatih kepala Postecoglou memutuskan untuk mengistirahatkan penyerang legendaris itu dari lawatan ke Tashkent.

Bintang Portugal itu tengah tampil gemilang setelah mencetak hat-trick di Liga Pro Saudi pekan lalu. Tiga gol tersebut membuat total golnya sepanjang karier bersama klub dan tim nasional mencapai 985.

Namun, Postecoglou mengutamakan kondisi para pemain di tengah jadwal yang padat. Kingsley Coman dan Mohamed Simakan juga tidak masuk skuad yang bertolak ke Uzbekistan untuk laga penting di kompetisi antarklub Asia itu.

Mengelola beban pertandingan yang berat

Al Nassr bertekad meraih gelar juara Asia pertama mereka, tetapi mengawali kompetisi dengan sulit. Mereka saat ini menempati posisi kesembilan di grup zona barat dan menjadi tim dengan peringkat terendah di antara lima wakil Arab Saudi.

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Dalam konferensi pers di Uzbekistan, Postecoglou menjelaskan kebijakan rotasi pemainnya. Mantan pelatih Tottenham Hotspur itu mengungkapkan bahwa ia mengistirahatkan Ronaldo dan rekan-rekan setimnya “mengingat padatnya jadwal pertandingan dan banyaknya perjalanan yang harus ditempuh”.

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Meski timnya kesulitan pada awal kompetisi, pelatih asal Australia itu tetap yakin mereka bisa melaju. “Terlepas dari awal yang sulit, kondisi persiapan, dan kesiapan yang belum sepenuhnya matang pada awal musim, kami kini telah mencapai tahap yang sangat baik,” kata Postecoglou, seperti dikutip ESPN.

Masalah keamanan mengganggu turnamen

Jadwal Al Nassr telah terganggu secara signifikan akibat masalah keamanan di kawasan tersebut. Ronaldo mendapat jeda tak terduga pekan lalu ketika pertandingan timnya di Liga Champions ditunda karena Al-Wasl menolak melakukan perjalanan ke Riyadh.

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Sebelumnya, pertandingan kandang Al Nassr pada 12 Oktober ditunda menyusul laporan serangan rudal oleh pemberontak Houthi. Ketegangan yang terus berlangsung ini kini menimbulkan keraguan serius terhadap Piala Asia, yang dijadwalkan dimulai di Arab Saudi pada 7 Januari.

Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang, Tsuneyasu Miyamoto, baru-baru ini menyampaikan keraguannya mengenai turnamen tersebut. “Berdasarkan apa yang saya ketahui dari berita, situasinya masih tidak aman. Jadi, untuk saat ini, saya rasa tidak akan mudah menggelar Piala Asia di sana,” ujar Miyamoto.

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Nasib Piala Asia belum pasti

Meski penyelenggara di Arab Saudi menegaskan bahwa persiapan terus berjalan sesuai jadwal, Konfederasi Sepak Bola Asia memantau situasi dengan saksama. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa mengakui bahwa keputusan akhir akan diambil paling lambat akhir November.

Ia menyatakan bahwa situasi di kawasan tersebut dapat berubah dengan cepat dan menyebut turnamen itu bahkan bisa ditunda hingga 2028 jika diperlukan. Sementara itu, klub-klub Arab Saudi lainnya melanjutkan kiprah mereka di kompetisi antarklub Asia pekan ini.