Cristiano Ronaldo dan klubnya dituduh melakukan tunggakan pembayaran dalam sebuah laporan yang sangat keras

Klub Brasil Flamengo telah menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap UD Almería melalui pernyataan resmi di saluran resmi klub. Cristiano Ronaldo, yang sejak Februari menjadi salah satu pemilik klub Spanyol tersebut, juga disebutkan dalam pernyataan tersebut.

Flamengo telah mengeluarkan pernyataan tegas yang ditujukan kepada Almería. Klub asal Brasil ini menuntut pembayaran utang yang berasal dari Agustus 2022, setelah transfer striker Lázaro Vinícius (24).

Pernyataan tersebut diawali dengan serangan keras terhadap klub asal Spanyol Selatan itu: “Almería berhutang sekitar 1,8 juta euro kepada Flamengo selama periode 590 hari.” Selanjutnya, penyerang Al-Nassr itu juga disebutkan. “Pada Februari, Cristiano Ronaldo mengakuisisi 25% saham klub Spanyol tersebut.” Dengan demikian, Flamengo menyiratkan bahwa ia turut bertanggung jawab atas tindakan klub Andalusia tersebut.

Sisa pernyataan tersebut menjelaskan tuduhan tersebut lebih lanjut. “Almería telah menunggak selama 590 hari dan telah menumpuk utang yang diperkirakan lebih dari 1,8 juta euro, yang dengan demikian secara terang-terangan mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat dan aturan dalam sepak bola internasional.”

Flamengo juga menyatakan bahwa FIFA telah mengakui utang tersebut, namun Almería menolak untuk membayar.

Oleh karena itu, klub akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dan membawa sengketa ini ke CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Klub yakin bahwa badan yang berwenang akan memberikan tanggapan yang sesuai terhadap perilaku ini.

Bagi pemain Portugal berusia 41 tahun itu, berkontribusi pada sepak bola di luar lapangan merupakan ambisi seumur hidupnya. Ronaldo menjelaskan pada bulan Februari mengapa ia memilih untuk membeli saham di klub Spanyol tersebut. “Almería adalah klub Spanyol dengan fondasi yang kuat dan potensi pertumbuhan yang jelas,” kata penyerang top tersebut.