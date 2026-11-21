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Cristiano Ronaldo kian dekat dengan gol ke-1.000 sepanjang kariernya, tetapi gagal mengeksekusi penalti saat Al Nassr kalah 3-1 dari Al Ahli. Bintang Portugal itu mencetak gol lebih dulu sebelum Ivan Toney membantu Al Ahli bangkit.

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Ronaldo mencetak gol, tetapi Al Nassr tersandung

Ronaldo semakin dekat dengan gol ke-1.000 sepanjang kariernya pada Jumat. Namun, malam itu berakhir sangat mengecewakan bagi penyerang berusia 41 tahun tersebut setelah Al Nassr kalah 3-1 di kandang rivalnya di Liga Pro Saudi, Al Ahli .

Penyerang veteran itu membawa Al Nassr unggul lebih dulu lewat tendangan voli brilian ke sudut jauh gawang setelah menerima umpan dari Joao Felix. Gol pada menit ke-15 itu menjadi gol kesepuluhnya untuk klub di semua kompetisi musim ini.

Meski mengawali laga dengan baik, Al Nassr akhirnya kehilangan keunggulan. Hasil mengecewakan itu merupakan kekalahan kedua mereka di liga musim ini dan membuat mereka berada di peringkat ketiga klasemen Liga Pro Saudi.

Ronaldo kembali gagal mengeksekusi penalti

Jalannya pertandingan bisa sangat berbeda seandainya Ronaldo memanfaatkan peluang emas hanya empat menit setelah gol pembukanya. Nawaf Al-Boushail dijatuhkan di dalam kotak penalti, memberi Al Nassr kesempatan untuk menggandakan keunggulan pada awal laga.

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Ronaldo maju sebagai eksekutor, tetapi tendangannya membentur tiang dengan keras. Ia kini gagal mencetak gol dari kedua penalti yang diambilnya untuk Al Nassr musim ini. Ini juga pertama kalinya ia gagal mengeksekusi dua penalti berturut-turut sejak bergabung dengan Liga Pro Saudi.

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Toney membantu Al Ahli bangkit

Al Ahli memanfaatkan kegagalan itu tepat menjelang turun minum. Gelandang Brasil Galeno menyamakan kedudukan untuk tuan rumah lewat tembakan apik dari luar kotak penalti yang mengubah momentum pertandingan.

Tuan rumah kemudian menguasai jalannya laga pada babak kedua. Pemain timnas Inggris Ivan Toney mencetak gol ke-14-nya musim ini melalui titik penalti untuk membawa Al Ahli unggul.

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Bek Brasil Roger Ibanez memperbesar keunggulan mereka hanya empat menit kemudian dan memastikan Al Ahli meraih tiga poin. Kemenangan itu mengangkat Al Ahli ke peringkat keempat klasemen, terpaut empat poin dari Al Nassr.

Perjalanan panjang menuju 1.000 gol

Meski hasil timnya mengecewakan, Ronaldo terus mendekati tonggak bersejarah dalam kariernya. Jumlah gol resminya untuk klub dan tim nasional kini mencapai 986.

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Jumlah tersebut mencakup satu gol kontroversial ke gawang Al Faisaly pada akhir Oktober. Liga Pro Saudi secara resmi mengakui gol itu sebagai milik Ronaldo, tetapi penyedia statistik Opta menggolongkannya sebagai gol bunuh diri.

Setelah pensiun dari timnas Portugal pada awal bulan ini, pemegang rekor penampilan dan gol terbanyak di sepakbola internasional putra itu kini sepenuhnya fokus pada sepakbola klub. Ia akan berusaha bangkit dan semakin mendekati angka 1.000 gol saat Al Nassr kembali berlaga di liga.