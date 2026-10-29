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Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai pemenang 'Ballon d'Or Sepanjang Masa' melalui pemungutan suara publik untuk memperingati 70 tahun penghargaan bergengsi tersebut. Penyerang Al Nassr itu mengungguli rival lamanya, Lionel Messi, dalam penghargaan simbolis ini. Para penggemar memilih kemenangan Ronaldo pada 2008 saat membela Manchester United sebagai yang paling menonjol.

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Ronaldo raih penghargaan pamungkas Ballon d'Or

Ronaldo menambah satu lagi pencapaian luar biasa dalam karier legendarisnya setelah terpilih sebagai penerima “Ballon d'Or Sepanjang Masa”. Pemain berusia 41 tahun itu meraih penghargaan simbolis tersebut untuk merayakan ulang tahun ke-70 penghargaan individu bergengsi itu.

Penghargaan tersebut ditentukan melalui pemungutan suara publik, yang memungkinkan penggemar sepakbola di seluruh dunia memilih pemenang versi mereka. Kemenangan Ronaldo semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu sosok paling ikonik dalam sejarah sepakbola. Peraih Ballon d'Or lima kali itu secara khusus mendapat pengakuan atas keberhasilannya yang luar biasa pada 2008.

Bintang Portugal persembahkan penghargaan untuk penggemar

Setelah menerima penghargaan istimewa tersebut, penyerang Al Nassr itu menyampaikan rasa terima kasihnya melalui media sosial. Ia menyoroti peran penting para penggemar dalam membantunya meraih penghargaan terbaru ini.

Penyerang veteran itu mengunggah pesan menyentuh di akun Instagram-nya untuk merayakan pencapaian tersebut. Ia ingin para penggemarnya yang tersebar di seluruh dunia turut berbagi momen bersejarah itu.

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“Sepakbola adalah milik para penggemar!” tulis Ronaldo. “Terima kasih kepada semua penggemar di seluruh dunia, Ballon d'Or Sepanjang Masa ini juga milik kalian.”

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Ungguli Messi dalam pemungutan suara publik

Dalam pemungutan suara publik, Ronaldo unggul tipis atas rival lamanya, Messi, untuk meraih gelar sepanjang masa tersebut. Keduanya telah mendominasi persaingan Ballon d'Or selama lebih dari satu dekade, menciptakan rivalitas individu paling terkenal dalam sejarah sepakbola.

Para pemilih akhirnya lebih memilih kiprah Ronaldo pada 2008 ketimbang kemenangan bersejarah Messi dalam Ballon d'Or 2012. Pada musim 2008, Ronaldo membawa Manchester United meraih gelar ganda Premier League dan Liga Champions yang gemilang.

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Fokus tetap pada kesuksesan di Arab Saudi

Setelah meraih penghargaan simbolis ini, Ronaldo akan kembali memusatkan perhatian pada kiprahnya bersama Al Nassr di kompetisi domestik. Penyerang itu terus tampil di level tinggi di Liga Pro Saudi meski telah memasuki tahap akhir kariernya. Ia masih berambisi menambah koleksi trofi timnya dan mencapai tonggak 1.000 gol sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu.