Bersama Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes Cetak Gol Penalti Terbanyak Di Eropa

Gelandang , Bruno Fernandes (26 tahun), mencetak gol penalti ke-13 bersama Setan Merah sekaligus menjadikannya top skor [bersama Cristiano Ronaldo] via titik putih di lima liga top Eropa.

Terbaru, Man United dikalahkan dengan skor 3-2 pada laga pamungkas Grup H Liga Champions di Red Bull Arena, Rabu (9/11) dini hari WIB.

Sang tuan rumah unggul tiga gol duluan masing-masing melalui Angelino (2’), Amadou Haidara (13’), dan Justin Kluivert (69’).

Sementara itu, gol balasan Man United tercipta via Fernandes (80’, penalti] dan bunuh diri Ibrahima Konate (82’).

Penalti didapat United setelah Konate menjatuhkan Mason Greenwood di kotak terlarang. Fernandes yang menjadi eksekutor mengirim kiper Peter Gulacsi ke arah yang salah.

13 - Since his Man Utd debut in February, no player in Europe's top five leagues has scored more penalties in all competitions than Bruno Fernandes (13 - level with C. Ronaldo). Pause. pic.twitter.com/jQy2EBdhfT