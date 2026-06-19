Cristiano Ronaldo atau Raphinha untuk tim Piala Dunia Anda? Para penggemar memberikan pendapat mereka, dan selisihnya sangat jauh

Piala Dunia FIFA 2026 telah dimulai, dan banyak perdebatan sudah berlangsung dengan sengit. Tak ada pertanyaan yang lebih mendalam daripada ini: Raphinha atau Cristiano Ronaldo, siapa yang lebih Anda inginkan di tim Anda saat ini?

Ketika FanZone dari GOAL mengajukan pertanyaan tersebut kepada sekelompok penggemar, empat dari lima orang langsung mendukung pemain sayap asal Brasil yang membela Barcelona itu. Hanya satu orang yang berdiri sendiri di kubu Ronaldo, dan yang terjadi selanjutnya adalah perdebatan sepak bola yang jujur dan tanpa filter, seperti yang memang menjadi tujuan internet diciptakan.

"Kenapa? Kenapa harus Ronaldo, bro?" seru salah satu penggemar, tak sampai satu detik setelah perdebatan dimulai.

Satu-satunya pendukung Ronaldo itu tidak mundur.

"Itu Cristiano Ronaldo," jawabnya, seolah-olah nama itu saja sudah cukup untuk mengakhiri diskusi.

Namun kubu Raphinha tidak terpengaruh. "Itu hanya namanya," balas seorang penggemar — dan kalimat singkat itu langsung menembus inti perdebatan.

Perdebatan empat lawan satu itu semakin memanas ketika para pendukung Raphinha melontarkan argumen yang menurut mereka tak terbantahkan: "Satu orang bermain di liga Saudi, yang lain bermain untuk Barcelona."

Itu adalah pukulan yang bersih dan tepat sasaran. Ronaldo, yang berusia 41 tahun, sedang berada di masa senja kariernya di Al-Nassr di Liga Pro Arab Saudi. Raphinha, 29 tahun, adalah juara La Liga bersama Barcelona, yang baru saja menyelesaikan salah satu musim individu paling gemilang dalam kariernya. Kontras dalam konteksnya tidak bisa lebih mencolok lagi, terutama menjelang Piala Dunia.

Namun, pendukung Ronaldo itu melihat gambaran yang lebih besar.

"Orang ini bermain sepak bola 25, 30, bahkan 50 tahun lebih baik daripada Raphinha," katanya, sambil menunjuk pada keseluruhan karier legendaris CR7.

Para penggemar Raphinha tidak membiarkan hal itu berlalu begitu saja.

"Tapi kita sedang membicarakan musim ini," kata dua di antara mereka, hampir serempak.

Itu adalah respons yang tepat — dan mereka menyadarinya. Piala Dunia dimainkan di masa kini, bukan di masa lalu.

Kemudian tibalah momen di mana pendukung Ronaldo itu bisa dibilang salah menilai suasana ruangan. Dalam upaya untuk memperkuat pendapatnya, ia menyatakan: "Musim terbaik Raphinha pun tidak lebih baik daripada musim terburuk Ronaldo."

Ada jeda sejenak.

Kemudian penggemar utama Raphinha mengulanginya kembali — perlahan, dengan alis terangkat dan senyuman yang sudah menjelaskan segalanya — mengejek gagasan bahwa Raphinha disebut sebagai GOAT sebagai bantahan terhadap warisan Ronaldo. Suasana ruangan berubah. Debat pun berakhir.

"Masukkan kentang gorengnya ke dalam kantong, bro."