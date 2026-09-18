Cristiano Ronaldo (41) dipanggil pelatih tim nasional Jorge Jesus untuk laga-laga Portugal di Nations League. Denmark, Norwegia, dan Wales menjadi lawan berikutnya bagi tim Portugal.

Masa depan Ronaldo di tim nasional sempat terlihat tidak pasti setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia melawan Spanyol. Sang veteran menangis usai pertandingan, tetapi kini dipastikan tetap melanjutkan kiprahnya di tim nasional.

Ronaldo telah mencatatkan 233 caps (146 gol) dengan seragam Portugal. Pemain Al-Nassr itu melakoni debut internasionalnya pada Agustus 2003 dan lebih dari dua dekade kemudian masih tetap membela negaranya.

Puncak mutlak dari semua tahun itu bersama tim nasional adalah keberhasilan merebut gelar Eropa pada 2016. Memenangi Piala Dunia tidak pernah berhasil diraih sang penyerang, meski sudah beberapa kali mencoba di putaran final.

Jorge Jesus adalah penerus Roberto Martínez, yang mundur setelah Piala Dunia. Jesus pernah melatih sejumlah klub di Portugal, di antaranya Benfica dan Sporting Portugal. Musim lalu, ia menjadi pelatih Ronaldo di Al-Nassr.

Portugal akan menghadapi Wales pada 24 September dalam laga pembuka Nations League. Tiga hari kemudian, mereka bertemu Norwegia, yang mampu mencapai perempat final Piala Dunia.

Skuad lengkap Portugal

Kiper: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting Portugal), Samuel Soares (Benfica)

Belakang: Gonçalo Inácio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Gelandang: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)

Penyerang: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al-Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray).