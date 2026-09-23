Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Arab Saudi, menetapkan target-targetnya untuk periode mendatang, sekaligus memuji langkah penunjukan Jorge Jesus untuk menangani timnas Portugal.

Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo memulai babak baru bersama timnas Portugal, dan mungkin ini akan menjadi babak terakhirnya, meski segala hal tidak bisa diprediksi dengan pria kelahiran Madeira ini.

Di awal era Jorge Jesus sebagai pucuk pimpinan tim kepelatihan, legenda sepak bola Portugal itu berbicara sebelum laga pertama di UEFA Nations League melawan Wales (besok),dalam rangkaian acara Portugal Football Summit, yang digelar mulai hari ini hingga Jumat di Cidade do Futebol milik Federasi Sepak Bola Portugal di Oeiras (Lisbon).

Era baru bagi Portugal

Ronaldo berkata tentang target-targetnya selama periode mendatang: "Saya rasa saya belum pernah berbicara di hadapan sebanyak ini orang sebelumnya. Target saya ada dua: mencetak gol ke-1.000 dan memenangi UEFA Nations League."

Ia melanjutkan: "Ini era baru, dan kita harus memberi selamat kepada pelatih Roberto Martinez atas kerja yang telah ia lakukan, apalagi ia berasal dari negara lain, terlepas dari semua kritik yang dilayangkan kepadanya. Kini kami memiliki pelatih Jorge Jesus, yang dikenal semua orang, dan saya yakin segala hal akan berjalan dengan baik."

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Kritik yang dilayangkan kepada Ronaldo

Mengenai kritik yang dilayangkan kepadanya, ia menjelaskan: "Saya tidak bisa sepenuhnya terus terang. Saya harus bersikap diplomatis. Saya selalu mengatakan bahwa saya mendapat sambutan hangat, tetapi tahun ini adalah salah satu tahun ketika saya paling merasakan penghargaan seperti ini. Ada orang yang ingin membunuh saya, tetapi hanya dengan senapan berburu."

Sang Don menambahkan: "Saya sudah bermain sepak bola selama bertahun-tahun, dan saya mendapat sambutan baik di hampir setiap tempat. Beberapa stasiun televisi berusaha menyerang saya dan mencoreng reputasi saya, tetapi mereka tidak punya peluang sama sekali, kecuali jika mereka menggunakan senapan. Bahkan saat itu pun, saya menghindari pelurunya. Namun saya sudah terbiasa dengan hal itu."

Ia menjelaskan: "Di Stadion Do Dragão, saya memahaminya karena faktor persaingan... Adapun di Stadion Da Luz, situasinya berbeda, karena tampaknya kami tidak bisa bermain di sana, setidaknya itulah yang saya baca... Tetapi kenyataan bahwa enam orang tidak menyukai saya bukanlah hal yang mengganggu saya."

Waktu pensiun Cristiano

Mengenai waktu pensiunnya, Cristiano berkata: "Saya tidak tahu, andai saya tahu jawabannya, tetapi saya tidak tahu."

Ia menyambung: "Saya belajar untuk menikmati momen sejak awal usia tiga puluhan, jadi saya tidak tahu, tetapi sangat mungkin ini adalah tahun terakhir saya. Saya akan memberi tahu Anda kapan laga terakhir saya."

Mengenai kemungkinan tampil di EURO 2028, ia menjawab: "Saya hanya memikirkan masa sekarang. Saya tahu banyak orang ingin saya pensiun dari timnas sekarang, tetapi motivasi saya datang dari orang-orang yang ingin terus melihat saya."

Mimpi 1.000 gol

Mengenai mimpi mencetak 1.000 gol, ia menuturkan: "Saya tahu saya akan mencapainya, tetapi itu bukan obsesi. Selebihnya adalah soal menikmatinya, tetapi ya, saya benar-benar ingin meraih rekor ini."

Terkait penunjukan Jesus sebagai pelatih Portugal, Ronaldo menegaskan: "Ini pilihan yang sempurna. Ia menghadirkan atmosfer yang berbeda, ide-ide baru, dan gaya bicara yang berbeda. Dan seperti kata sang pelatih, banyak pemain yang sudah pernah bekerja dengannya, sehingga hal itu mempermudah segalanya. Kami menghadapi laga sulit besok. Pelatih akan bertahan di sini selama bertahun-tahun, dan saya rasa ia adalah pilihan terbaik."

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Ronaldo ditanya soal kebenaran pemikirannya untuk pensiun dari timnas setelah Piala Dunia, dan ia menjawab: "Ya, saya selalu memikirkan keputusan-keputusan saya. Saya memikirkan segala hal. Seperti yang Anda lihat, saya di sini, saya memutuskan untuk melanjutkan."

Ia menutup: "Saya sudah berbicara dengan presiden dan pelatih, dan mereka mengandalkan saya. Saya rasa saya masih bisa terus membantu timnas, tidak hanya dengan mencetak gol, tetapi karena ini adalah generasi baru. Namun yang terpenting adalah tetap berada di lapangan dan terus mencetak gol."