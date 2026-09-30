Media Portugal terus mengungkap kisah di balik kepergian mendadak sang legenda Cristiano Ronaldo dari kamp tim nasional utama yang digelar di Denmark, jelang pertemuan kedua tim besok dalam UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp tim nasional di Kopenhagen, menuju Madrid dengan pesawat pribadinya, dalam sebuah langkah yang membuka pintu bagi pertanyaan besar seputar masa depan kapten Portugal itu bersama tim nasional, serta apakah perkembangan ini bisa menandai awal dari akhir kariernya di level internasional.

Kepergian Ronaldo terjadi hanya beberapa menit setelah pernyataan Jorge Jesus, pelatih kepala tim nasional Portugal, yang di dalamnya ia membantah adanya krisis apa pun dengan sang kapten, bahkan menegaskan dengan jelas bahwa Ronaldo akan ikut serta dalam latihan hari Rabu.

Namun, apa yang terjadi setelah itu sama sekali berbeda, karena Ronaldo meninggalkan Stadion Parken di Kopenhagen dengan mobil milik Federasi Sepak Bola Portugal, tanpa ikut serta dalam sesi latihan.

Pemain itu mengeluarkan pernyataan yang di dalamnya ia mengucapkan semoga sukses untuk Portugal, sekaligus menegaskan bahwa ia akan mengungkap kebenaran pada waktu yang tepat.

Di sisi lain, surat kabar "O Jogo" asal Portugal menyebutkan bahwa Ronaldo meninggalkan kamp Portugal tanpa berpamitan kepada para pemain tim.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa mereka mengetahui dari sumber-sumber khusus bahwa Cristiano Ronaldo meninggalkan hotel tempat tim nasional menginap di Kopenhagen pada hari Rabu, sebelum tim kembali dari latihan.

Mereka melanjutkan: "Kapten tim nasional Portugal pergi tanpa menunggu kepulangan para pemain dari lapangan latihan, sehingga ia bahkan tidak sempat berpamitan kepada rekan-rekannya sebelum meninggalkan kamp latihan tim nasional."