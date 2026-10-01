Para pencinta sepak bola, dalam beberapa jam terakhir, disibukkan dengan krisis kepergian Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal sebelum menghadapi Denmark di UEFA Nations League, di tengah situasi yang aneh sekaligus biasa yang mendominasi mayoritas suporter.

Begitu diumumkan kepergian Ronaldo dan perjalanannya ke Madrid, banyak orang bergegas melontarkan tuduhan kepada sang Don, yang beragam mulai dari mengkhianati timnas, mencari kepentingan pribadi, kesombongan, dan lainnya, tanpa bahkan menunggu untuk mengetahui apa yang terjadi.

Di sisi lain, sebagian orang justru membela Ronaldo, yang menyebabkan semacam perang antara para pendukung Cristiano dan para pengkritiknya, bahkan sampai pada tingkat saling melontarkan cacian.

Dalam beberapa jam terakhir, banyak laporan, terutama di Portugal, yang mengungkap banyak hal di balik layar krisis ini, dan menghilangkan kabut misteri mengenai penyebab perkembangan yang begitu cepat.

Di sini saya tidak akan memulai pembahasan tentang awal mula krisis, tetapi saya akan berhenti pada satu pemandangan yang mengungkap banyak hal bagi saya, yaitu keberadaan Jesus dan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca, di bandara untuk mencoba meyakinkan Cristiano agar tetap tinggal.

Hal ini meyakinkan saya bahwa sikap Jesus salah dalam krisis tersebut, kalau tidak, mengapa seorang pelatih yang beberapa jam sebelumnya marah dan melontarkan pernyataan keras dalam konferensi pers, pergi ke bandara untuk mencoba membujuk seorang pemain yang ia serang dalam konferensi pers yang sama?

Narasi yang dipublikasikan oleh surat kabar di Portugal dan Spanyol tampak nyata bagi saya, terutama dengan sikap Jesus dan kepergiannya ke bandara, di mana ditegaskan bahwa Jesus-lah yang meyakinkan Ronaldo untuk tidak pensiun dari timnas setelah Piala Dunia, dan menurut saya ini adalah kesalahan besar sang Don, yang kini hanya menyisakan mimpi untuk mencapai gol ke-1000, yang bisa ia capai bersama Al Nassr jika terhindar dari cedera.

Jesus juga, menurut narasi tersebut, adalah orang yang menyepakati dengannya untuk tampil dalam dua pertandingan (Wales lalu Norwegia pada laga keempat), kemudian menjanjikannya tampil melawan Norwegia (pada laga kedua) dan mengingkari janjinya, dan ia juga yang meminta maaf kepada sang Don dalam sebuah pertemuan yang dihadiri Presiden Federasi atas apa yang terjadi dalam pertandingan Norwegia, lalu menyerangnya keras dalam konferensi pers beberapa jam setelahnya.

Pertanyaan penting di sini adalah mengapa Jesus pergi menemui Ronaldo untuk meyakinkannya agar tidak pensiun, lalu melakukan apa yang ia lakukan terhadapnya pada periode jeda internasional saat ini? Saya belum melihat alasan yang jelas untuk hal ini hingga sekarang, tetapi hari-hari mendatang akan mengungkap apa yang ia rencanakan.

Apakah yang terjadi akan menghapus sejarah internasional Ronaldo?

Dalam perdebatan sengit di media sosial, banyak orang menegaskan bahwa Ronaldo menghancurkan sejarahnya dengan langkah mengejutkan ini.

Kepada mereka, saya katakan bahwa apa yang dilakukan Ronaldo bersama Portugal akan tetap menjadi kisah yang diceritakan dalam sejarah sepak bola, dan bukan hanya sejarah negara Eropa itu.

Angka-angka, pencapaian, dan gelar Ronaldo berbicara dengan sendirinya, dan jika ia belum memenangkan Piala Dunia, pendapat saya selalu adalah bagaimana jika Cristiano membela Spanyol atau bahkan Prancis? Tentu saja ia akan dinobatkan sebagai juara.

Adapun tentang Portugal, sejarahnya bisa dibagi menjadi dua fase, yang pertama sebelum Ronaldo dan yang kedua bersamanya, dan cukup disebutkan bahwa sebelum bergabungnya Cristiano dengan timnas, Portugal hanya lolos 3 kali ke Piala Dunia.

Lolos ke Piala Dunia tampak seperti mimpi bagi suporter Portugal yang menerima kekecewaan demi kekecewaan dalam setiap kualifikasi, tetapi bersama sang Don mereka tidak pernah absen dari Piala Dunia atau Piala Eropa.

Selain itu, sebelum Ronaldo, Portugal tidak pernah meraih gelar apa pun, sedangkan kini mereka memiliki 3 gelar, yaitu gelar Piala Eropa bersama dua gelar UEFA Nations League.

Tentu saja Ronaldo tidak bermain sendirian, tetapi 146 gol untuk sebuah timnas Eropa telah menciptakan banyak hal, di samping mengubah karakter tim secara total. Setelah lolos ke turnamen besar menjadi mimpi besar yang jarang terwujud, kini gelar justru menjadi targetnya.

Keberadaan Cristiano di timnas Portugal juga memaksakan banyak hal pada lawan, dan menaikkan ambisi seluruh warga Portugal, dan hal ini diakui oleh banyak bintang masa lalu di Portugal dan negara lainnya.

Dan seperti yang dikatakan salah satu petinggi Portugal hari ini: setelah 50 tahun, Jesus tidak akan disebut, sedangkan Cristiano akan tetap abadi dalam sejarah.

Dan saya mengulangi makna yang sama tetapi dengan cara lain: semua orang yang mencari-cari kesalahan, menyebarkan rumor, dan merendahkan Cristiano akan menghilang mungkin setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, tetapi apa yang dilakukan Ronaldo di dunia sepak bola tidak akan terhapus meski ratusan tahun berlalu.

Apakah yang saya tulis ada kaitannya dengan Messi?

Saya tidak ingin melibatkan Messi dalam krisis ini, tetapi yang aneh dan mengherankan adalah bahwa jika Anda berbicara baik tentang Ronaldo, Anda akan menemukan orang yang menyerang Anda dan memasukkan nama Messi dalam urusan ini, dan sebaliknya pun demikian.

Di sini saya tegaskan bahwa artikel saya ini tentang Ronaldo dan sejarahnya yang saya ulangi akan tetap abadi berapa pun tahun yang berlalu, dan tidak akan terpengaruh oleh perbuatan sebagian orang.

Saya tegaskan juga bahwa Messi sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan ini, jadi jika Anda adalah penggemarnya dan menganggapnya yang terhebat dan terbaik dalam sejarah, maka saya menghormati pendapat Anda, tetapi Anda harus menghormati mereka yang berbeda pendapat soal itu.

Nasihat berharga

Pada akhirnya saya ingin menegaskan bahwa baik Ronaldo maupun Messi tidak akan menanggung dosa untuk saya atau Anda, dan seluruh olahraga tidak layak membuat sebagian orang saling melontarkan cacian, bahkan terkadang menyentuh kehormatan, yang merupakan hal-hal yang tidak diterima oleh agama maupun lainnya. Jadi, katakanlah pendapat Anda sesuka Anda dan berbedalah dengan saya dan orang lain sesuka Anda, tetapi jangan jatuh ke dalam perangkap karena bintang favorit Anda yang tidak akan bermanfaat bagi Anda di dunia maupun di akhirat.