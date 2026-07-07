Cristiano belum pernah menjuarai Piala Dunia... Jadi, apakah dia memilih untuk menjadi warga negara Portugal?

Impian Cristiano Ronaldo untuk meraih gelar Piala Dunia telah berakhir, setelah Portugal tersingkir dari turnamen tersebut pada Senin kemarin oleh Spanyol, menyusul penampilan timnas Portugal yang sangat mengecewakan.

Di sini muncul pertanyaan penting yang selalu menjadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola, yaitu apakah kegagalan Ronaldo meraih gelar Piala Dunia dianggap sebagai kegagalan bagi bintang Portugal tersebut dan menjauhkannya dari persaingan untuk menjadi yang terbaik dalam sejarah bersama para legenda lainnya?

Kenyataannya, tidak adil untuk menyalahkan seorang pemain atas sesuatu yang bukan pilihannya; maksud saya di sini adalah kita tidak boleh menyalahkan Ronaldo, misalnya, hanya karena ia orang Portugal.

Melihat karier panjang Cristiano, yang dimulai di Portugal lalu berlanjut ke Inggris, Spanyol, Italia, dan Arab Saudi, kita melihat bahwa kesuksesan adalah tema utamanya.

Di level klub—yang dipilih sendiri oleh Cristiano—bintang Portugal ini mencetak rekor-rekor bersejarah dan meraih semua gelar yang mungkin, terutama Liga Champions Eropa, kompetisi klub terkuat di dunia.

Ronaldo tidak hanya puas meraih gelar di Liga Champions Eropa, tetapi juga dianggap sebagai bintang terkemuka sepanjang sejarah kompetisi tersebut; ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kompetisi ini, dan berhasil meraih gelar tersebut bersama Manchester United dan Real Madrid.

Selain itu, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk klub sebesar Real Madrid selama 9 musim yang dihabiskannya bersama tim “Los Blancos” tersebut. Ia juga meraih gelar-gelar di Italia, lalu pindah ke Arab Saudi untuk menghadapi tantangan baru dan memulai babak bersejarah bagi sepak bola Arab Saudi, di mana para bintang lainnya kemudian mengikuti jejaknya ke Kerajaan tersebut. Gelar-gelar pun tetap menghiasi kariernya meskipun usianya kini telah menginjak 41 tahun.

Di sini saya tegaskan bahwa Ronaldo telah berhasil dalam pilihan kariernya dan mempertahankan performa luar biasa selama lebih dari 20 tahun, sesuatu yang dalam sejarah hanya dilakukan oleh legenda Argentina, Lionel Messi.

Hanya Ronaldo dan Messi yang mampu mempertahankan performa di level tertinggi selama bertahun-tahun, di mana mereka menorehkan sejarah yang sulit untuk ditiru dengan mudah.

Meskipun sejarah sepak bola dipenuhi dengan banyak legenda, tidak ada yang mampu mempertahankan posisinya di puncak selama bertahun-tahun sebanyak Ronaldo dan Messi.

Bagaimana jika Ronaldo mengenakan seragam tim lain?

Di sisi lain, Ronaldo memang kurang beruntung mewakili timnas Portugal, sama seperti banyak legenda sepak bola lainnya yang membela timnas yang bukan termasuk jajaran teratas, sehingga mereka gagal meraih gelar juara dunia.

Seandainya Ronaldo berasal dari Prancis, Argentina, Jerman, Italia, atau Spanyol, tentu saja ia akan menjuarai Piala Dunia—sesuatu yang telah diraih oleh banyak pemain dari tim-tim tersebut, meskipun karier mereka tidak sepersepuluh dari karier Cristiano.

Perlu dicatat bahwa tim-tim besar memenangkan Piala Dunia berkat sistem yang terintegrasi dan budaya kemenangan yang telah tertanam sejak lama, yang dimiliki oleh negara-negara seperti Prancis atau Argentina misalnya, sementara Ronaldo harus memikul beban negara di pundaknya untuk membawa negaranya masuk ke peta persaingan.

Hal ini telah dan akan terus dialami oleh banyak pemain hebat yang tim nasional negaranya tidak berada di jajaran teratas, misalnya di benua Afrika, ada George Weah dari Liberia, yang sama sekali tidak pernah berpartisipasi di Piala Dunia dan hanya mencetak satu gol dalam 5 pertandingan di Piala Afrika. Apakah hal ini menghapus sejarahnya dan fakta bahwa ia adalah satu-satunya pemain Afrika yang memenangkan Ballon d’Or sebagai pemain terbaik dunia, serta bahwa jika ia berasal dari Brasil misalnya, ia pasti akan dinobatkan sebagai juara Piala Dunia?

Ada banyak bintang yang telah memberikan kontribusi besar bagi tim mereka dan meraih gelar, namun mereka tidak mencapai apa pun di level internasional karena alasan yang sama.

Portugal Sebelum dan Bersama Ronaldo

Meskipun demikian, Ronaldo telah mengubah sejarah Portugal, berkat gol-golnya yang melimpah, semangatnya yang tinggi, serta kepribadian kepemimpinannya yang telah menaikkan standar ambisi tim nasional.

Sebagai gambaran... sebelum kemunculan Cristiano, Portugal tidak memiliki sejarah yang berarti dalam sepak bola, kecuali peringkat ketiga di Piala Dunia 1966, di mana mereka hanya lolos ke Piala Dunia sebanyak 3 kali, bahkan hanya lolos ke Piala Eropa sebanyak 3 kali.

Portugal belum pernah meraih gelar apa pun sebelum Ronaldo bergabung dengan tim nasional senior pada tahun 2003, namun dengan kemunculannya, dimulailah babak baru yang menandai sejarah tak tertandingi bagi tim ini.

Bahkan dapat dikatakan bahwa sejarah sepak bola Portugal terbagi menjadi dua fase: fase sebelum Ronaldo, dan fase yang berbeda dengan kehadirannya.

Tim yang sebelumnya sama sekali bukan favorit untuk meraih gelar apa pun dan jarang lolos ke Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa, kini naik ke podium juara dengan merebut gelar Euro 2016 setelah mengalahkan Prancis, serta meraih gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa dua kali, yaitu pada tahun 2019 setelah mengalahkan Belanda dan pada tahun 2025 setelah mengalahkan Spanyol.

Selain itu, Portugal tidak pernah absen dari satu pun edisi Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa sejak kehadiran Ronaldo, dengan berpartisipasi dalam 6 edisi berturut-turut di kedua turnamen tersebut.

Ronaldo memiliki peran yang tak terbantahkan dalam pencapaian-pencapaian ini; cukup dikatakan bahwa ia telah mencetak 146 gol untuk Portugal di berbagai turnamen dan babak kualifikasi, yang berkontribusi besar dalam mewujudkan hasil-hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah tim tersebut.

Oleh karena itu, saya ulangi bahwa jika Ronaldo bukan warga Portugal dan mewakili tim nasional papan atas, serta mencetak semua gol tersebut dan menampilkan performa luar biasa yang mungkin belum diketahui oleh sebagian pengkritiknya saat ini, ia pasti akan masuk dalam daftar pemenang Piala Dunia.

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“Kita harus menikmati sisa perjalanan karier Cristiano”

Kini… setelah Ronaldo tersingkir dari Piala Dunia, dan kariernya mendekati akhir dengan hanya satu impian tersisa yaitu mencapai 1.000 gol, para penggemar Cristiano harus menikmati sisa kariernya di lapangan tanpa menyalahkannya atas hal-hal yang bukan pilihannya.

Dan Ronaldo, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola, akan tetap menjadi legenda yang tidak akan ternoda oleh kegagalan meraih Piala Dunia, dan kritik dari sebagian orang yang iri—baik mereka yang gagal di lapangan maupun yang tidak menyaksikannya pada masa kejayaannya—tidak akan memengaruhi citranya di mata para penggemar sepak bola, terutama yang adil di antara mereka.

Dan saya akhiri dengan mengatakan bahwa apa yang telah diberikan Cristiano sepanjang kariernya layak untuk dihormati oleh para pesaingnya, bahkan lebih dari para penggemarnya, sama seperti halnya dengan Messi; duet ini tidak pernah dan tidak akan terulang dalam sejarah.