Cristian Romero tinggal selangkah lagi meneken kontrak dengan Atlético Madrid. Bek tengah itu akan meninggalkan Tottenham Hotspur dan meneken kontrak hingga 2030 di ibu kota Spanyol, menurut Nicolò Schira.

Sudah cukup lama jelas bahwa Romero akan meninggalkan Spurs setelah musim ini. Kapten klub itu mengajukan keinginan untuk hengkang pada akhir musim lalu.

Untuk waktu yang lama, Inter tampak akan mendapatkan bek asal Argentina itu, tetapi mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Tottenham, yang meminta 45 juta euro.

Atlético bersedia menggelontorkan angka tersebut dan kini sangat dekat dengan kesepakatan. Menurut pakar bursa transfer itu, detail-detail terakhir saat ini sedang dirampungkan.

Romero akan menerima gaji enam juta euro per tahun di Atlético. Ia akan meneken kontrak hingga pertengahan 2030 dengan opsi untuk kemudian memperpanjangnya hingga pertengahan 2031.

Romero total mencatatkan 122 penampilan untuk klub asal London Utara tersebut. Ia mencetak sebelas gol. Pada 2022, ia menjadi juara dunia bersama Argentina.

Di Atlético, Romero akan bermain di bawah pelatih asal Argentina, Diego Simeone. Di Madrid, ia juga akan bertemu rekan-rekannya di tim nasional Argentina, Julian Álvarez, Juan Musso, dan Nahuel Molina.