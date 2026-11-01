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Pelatih Inter Cristian Chivu mengungkap kendala taktis dan masalah kebugaran yang muncul menjelang laga, yang mengganggu performa timnya dalam Derby della Madonnina. Kondisi sakit yang datang mendadak dan kelengahan di lini pertahanan membuat Inter kesulitan mempertahankan konsistensi yang biasa mereka tunjukkan saat menghadapi rival sekota.

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Pemain mundur jelang laga, rencana taktik berantakan

Persiapan menjelang pertandingan di San Siro jauh dari ideal bagi Inter, yang harus pontang-panting mengubah susunan pemain inti hanya beberapa jam sebelum sepak mula. Cristian Chivu mengungkapkan bahwa rencananya berantakan akibat masalah kesehatan yang dialami sejumlah pemain kunci. Sang pelatih terpaksa menyimpang dari strategi utamanya karena beberapa pemain dinilai tidak cukup fit untuk tampil sejak awal dalam laga penting melawan Milan.

“Kami terpaksa melakukan perubahan. Pio sedang tidak sehat, Bonny demam, jadi kami harus berimprovisasi dengan keyakinan bahwa itulah keputusan yang tepat. Kami menyesuaikan diri dengan situasi darurat, tetapi hasilnya tidak berjalan baik. Meski begitu, saya tidak akan membuang semua hal positif,” kata sang pelatih kepada Sky Sport Italia.

Mengatasi masalah awal laga yang terus berulang

Salah satu tren paling mengkhawatirkan bagi Inter musim ini adalah ketidakmampuan mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang dibutuhkan. Masalah itu kembali terlihat jelas dalam derbi, ketika awal laga yang lamban memberi Milan kesempatan untuk mengambil inisiatif. Chivu mengungkapkan rasa frustrasinya atas persoalan yang terus berulang ini. Menurutnya, tim gagal memenuhi ekspektasi tinggi dalam pertandingan sepenting itu di kalender Serie A.

“Ini kekalahan yang menyakitkan. Ekspektasinya berbeda, mengingat situasi musim ini dan pertahanan yang harus kami pertahankan. Kami membiarkan mereka menguasai awal laga, tetapi kemudian kami bereaksi dan bisa saja menyamakan kedudukan. Namun, sebelum peluit turun minum berbunyi, kami kembali memberi mereka gol. Kami ingin melakukan lebih dari yang akhirnya kami capai, dan kami harus memperbaiki cara kami memulai laga serta determinasi yang terkadang kurang,” aku Chivu.

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Menemukan kembali rasa lapar setelah kesuksesan terakhir

Selain kendala taktik dan fisik, Chivu menyinggung tantangan psikologis dalam mempertahankan mentalitas pemenang. Setelah meraih kesuksesan di kompetisi domestik, sang pelatih menilai para pemainnya mungkin kesulitan menemukan tingkat motivasi yang sama seperti saat mereka mencapai puncak. Ia memperingatkan bahwa skuadnya tidak bisa mengandalkan pencapaian masa lalu jika ingin tetap bersaing di level tertinggi sepakbola Italia.

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“Tidak mudah bermain setiap tiga hari dan selalu memiliki rasa lapar yang sama setelah meraih kemenangan. Kami harus menemukan kembali determinasi dan kegigihan itu. Kami sadar bahwa terkadang kami terlalu banyak memikirkan masa lalu. Kami harus kembali memiliki rasa lapar dan daya juang ketika hal-hal tertentu mulai dianggap biasa; kami perlu menemukan lagi fokus dan konsistensi untuk terus melangkah,” ujar pelatih Inter itu.

Fokus langsung beralih ke pemulihan

Padatnya jadwal sepakbola modern membuat Inter tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekecewaan dalam derbi. Dengan pertandingan yang datang silih berganti, prioritas mereka langsung beralih ke pemulihan fisik dan pembenahan kelengahan di lini pertahanan yang dimanfaatkan Milan. Chivu menekankan perlunya respons segera dari para pemainnya agar kekalahan ini tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

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“Saya tidak membuang semua hal positif karena kami juga menyulitkan Milan dalam waktu yang lama pada babak pertama ketika kami meningkatkan tempo. Namun, kami turut bersalah atas sikap kami dan beberapa kelengahan saat bertahan. Kami harus segera melupakan kekalahan ini karena kami langsung bermain lagi. Tidak ada waktu untuk mengasihani diri sendiri; kami harus menatap ke depan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan ini dalam sesi latihan berikutnya,” pungkasnya.