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Pelatih Inter Milan Cristian Chivu memuji disiplin bertahan dan ketangguhan mental timnya setelah menang penting 2-0 atas VfB Stuttgart di San Siro. Inter meraih tiga poin lewat penalti Petar Sucic dan gol Lautaro Martinez menjelang akhir laga untuk naik di klasemen Liga Champions.

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Inter tampil tangguh dalam bertahan di San Siro

Inter berhasil melewati laga Eropa penuh tekanan pada Rabu, meraih kemenangan atas Stuttgart yang meredakan kekecewaan akibat kesulitan mereka belakangan ini di kompetisi domestik. Setelah bermain imbang 4-4 dalam laga kacau melawan Atalanta setelah menyia-nyiakan keunggulan dua gol, tim raksasa Italia itu tahu mereka membutuhkan penampilan efektif untuk melampaui lawan asal Jerman tersebut di klasemen fase liga. Kebuntuan pecah lewat penalti Petar Sucic menyusul pelanggaran handball, sebelum Lautaro Martinez masuk dari bangku cadangan dan memastikan kemenangan.

Meski permainan Inter tidak selalu mengalir lancar, kemampuan mereka meraih hasil melawan Stuttgart yang berbahaya menunjukkan bahwa skuad telah belajar dari kelengahan mereka dalam bertahan belakangan ini. "Kami mengandalkan mentalitas, organisasi permainan, intensitas, serta menerima bahwa laga Liga Champions tidak mudah dan tidak bisa kami kuasai dari awal hingga akhir," jelas pelatih Inter itu kepada Sky Sport Italia. Ia mengakui timnya harus bersabar, seraya menambahkan: "Terkadang kami perlu tetap bertahan dalam pertandingan dan berusaha memanfaatkan kesalahan lawan, tetapi juga mencoba mengambil inisiatif saat memungkinkan. Momen-momen dalam pertandingan itu penting dan kami harus mampu membacanya."

Chivu membela penyesuaian taktiknya

Meski menang, kecenderungan Inter menurunkan intensitas pada fase-fase tertentu dalam pertandingan masih menimbulkan pertanyaan. Chivu menanggapi kekhawatiran itu dengan menjelaskan bahwa timnya siap menghadapi tekanan ketika Stuttgart mulai menyerang sejak awal. Sang pelatih merasa timnya berhasil melewati tekanan awal sebelum tampil semakin baik, sembari mencatat bahwa mereka bahkan bisa saja unggul saat jeda jika lebih efektif dalam penyelesaian akhir.

"Kami berhasil tidak terbawa intensitas mereka dalam 20 menit pertama. Jadi, kami menerima bahwa kami harus bertahan sedikit lebih dalam, tetapi tetap dengan energi dan menekan mereka saat menguasai bola. Kami juga bertahan dengan baik menghadapi umpan-umpan silang karena kami tahu mereka berbahaya dari sisi sayap," kata Chivu.

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Menganalisis dampak hasil melawan Atalanta

Hasil imbang 4-4 melawan Atalanta baru-baru ini membayangi persiapan menjelang laga, tetapi Chivu bersikeras tidak perlu merombak pendekatannya meski timnya kehilangan keunggulan menjelang akhir pertandingan di Bergamo. Sebaliknya, ia berfokus menyempurnakan aspek mental permainan. Ia menekankan bahwa pelatih harus memberikan motivasi yang tepat untuk setiap pertandingan, demi memastikan skuad tetap bersatu bahkan ketika hasil atau penampilan tidak sempurna.

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"Penyesuaian selalu diperlukan, baik saat keadaan berjalan baik maupun buruk. Kami menganalisis pertandingan itu dengan jelas karena selama sekitar 75-80 menit kami bermain baik. Ada yang kurang dari kami dalam 10 menit terakhir, tetapi itu bukan berarti semua hal baik yang kami lakukan malam itu harus dikesampingkan," ujar Chivu.

Persatuan tim mendorong kebangkitan di Eropa

Kemenangan ini memperpanjang rentetan kemenangan Inter di Liga Champions menjadi tiga pertandingan beruntun, mengubah sepenuhnya suasana dalam perjalanan mereka di kompetisi ini setelah memulainya dengan dua kekalahan berturut-turut dari Real Madrid dan Club Brugge. Meski pertanyaan mengenai penurunan fokus sesekali masih ada, Chivu menegaskan bahwa semangat kolektif tidak bisa ditawar.

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"Tugas pelatih adalah menanamkan motivasi yang tepat dalam setiap pertandingan. Tidak selalu mudah mempertahankan level yang sama. Terkadang kami melakukannya lebih baik daripada di kesempatan lain, tetapi yang penting tim tetap bersatu dan tidak ada yang mulai saling menyalahkan. Kami tidak bisa selalu sempurna, tetapi sikap dan mentalitas yang tepat tidak boleh hilang. Kami melihatnya malam ini, dan bukan kebetulan kami berhasil membawa pulang kemenangan," pungkasnya.