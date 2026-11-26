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Pelatih Inter Cristian Chivu menyoroti pentingnya Lautaro Martinez kembali mencetak gol setelah kemenangan krusial atas Stuttgart di Liga Champions. Chivu memuji pengaruh langsung sang kapten setelah periode sulit yang dilalui klub Italia itu.

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Lautaro jadi pembeda

Inter kini hanya terpaut satu poin dari delapan besar Liga Champions setelah penampilan solid mengantar mereka meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan atas Stuttgart pada Selasa malam. Itu menjadi malam yang nyaris sempurna bagi Inter di kompetisi Eropa. Mereka menjaga gawang tetap tanpa kebobolan sekaligus meraih kemenangan yang membuat mereka hanya tertinggal satu poin. Seluruh skuad tampil baik, tetapi gol Lautaro yang tercipta tak lama setelah ia masuk ke lapangan mendapat sambutan paling hangat dari pelatihnya.

"Gol Lautaro? Indah, berkualitas, semuanya ada di sana. Mereka memang pemain kelas atas. Lautaro membuat semua orang senang, para pemain cadangan, suporter, juga para bek dan gelandang," kata Chivu, seperti dikutip La Gazzetta dello Sport.

Chivu puji gol Lautaro yang datang pada saat tepat

Setelah kekalahan menyakitkan dari Atalanta di Bergamo, tim asuhan Chivu merespons dengan permainan yang ditandai disiplin taktis dan penyelesaian akhir yang efektif. Luka Sucic tampil mengesankan dalam peran yang lebih dalam, sementara Francesco Pio Esposito melanjutkan performa apiknya. Chivu memuji Martinez. Menurutnya, kualitas sang penyerang tidak pernah diragukan, tetapi gol itu menjadi dorongan mental yang besar bagi seluruh skuad di tengah padatnya jadwal mereka di kompetisi Eropa.

"Saya kira Anda akan bertanya apakah kami kekurangan penyerang kelima… Saat ini saya punya tiga, semuanya bagus: Lautaro, setelah periode di Bergamo, mendapat menit bermain," ujar Chivu. "Secara mental, mencetak gol memberi seorang penyerang tambahan rasa percaya diri dan keyakinan pada diri sendiri, meskipun ia sebenarnya tidak membutuhkannya. Saya juga senang dengan apa yang ditunjukkan Pio dan Marcus di lapangan. Saya berharap mereka tetap berada di level ini, tetapi kami sadar bahwa para penyerang hidup untuk kegembiraan bersama maupun pribadi: kami harus sangat memperhatikan kondisi fisik mereka. Ada banyak pertandingan dan kami membutuhkan mereka. Kami berharap Bonny juga segera kembali."

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Fokus kembali ke Serie A

Chivu segera mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. Menjelang lawatan untuk menghadapi Genoa, ia menekankan pentingnya menjaga pola pikir yang seimbang. Menurutnya, tim tidak boleh terlalu larut dalam kegembiraan setelah menang ataupun terlalu terpukul setelah kalah. Inter harus menghadapi setiap pertandingan satu per satu demi memenuhi ambisi besar mereka musim ini.

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"Namun, saat ini perhatian utama kami beralih ke Genoa. Kami akan memikirkan Dortmund nanti, kami tahu posisi kami di klasemen. Penting bagi kami untuk bereaksi setelah dua kekalahan beruntun. Kami harus memikirkan setiap pertandingan satu per satu untuk mengejar ambisi kami. Tim ini tidak menganggap kekalahan sebagai drama dan tidak terlalu larut dalam kegembiraan saat menang," katanya.

Kedalaman skuad dan kekhawatiran cedera

Meski suasana sebagian besar diwarnai kegembiraan, kondisi bek andalan Alessandro Bastoni masih menjadi perhatian staf pelatih. Pemain timnas Italia itu diganti setelah merasakan ketidaknyamanan, dan klub akan menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui seberapa serius masalahnya. Chivu berharap masalah tersebut ringan, terutama karena jadwal padat menjelang periode liburan akan menuntut kontribusi dari setiap anggota skuad.

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Membahas kondisi Bastoni dan mentalitas tim, Chivu menutup: "Ia merasakan ototnya menegang. Besok ia harus menjalani pemeriksaan. Tampaknya hanya itu masalahnya, yang sudah ia rasakan selama beberapa hari. Kami harus memikirkan setiap pertandingan satu per satu untuk mengejar ambisi kami. Tim ini tidak menganggap kekalahan sebagai drama dan tidak terlalu larut dalam kegembiraan saat menang."