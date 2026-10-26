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Cristian Chivu dibuat kagum oleh striker andalannya, Marcus Thuram, setelah kemenangan mendebarkan 2-1 atas Fiorentina membawa Inter ke puncak klasemen Serie A. Pelatih Inter itu enggan menerima pujian atas perkembangan pesat Thuram. Ia berseloroh bahwa Zinedine Zidane-lah yang patut mendapatkannya, setelah penyerang asal Prancis tersebut menjadi motor kebangkitan dramatis pada masa tambahan waktu melawan Fiorentina.

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Thuram jadi motor kebangkitan sensasional di menit-menit akhir

Thuram menjadi motor kebangkitan Inter, mencetak gol penyama kedudukan sebelum mendapatkan penalti yang dituntaskan Piotr Zielinski pada menit ke-98. Thuram menjadi tumpuan serangan saat Lautaro Martinez absen karena cedera. Chivu segera memuji kerja keras tanpa henti dan keunggulan fisik sang penyerang pada fase akhir pertandingan. Pelatih Inter itu bahkan bercanda tentang sosok yang memengaruhi performa Thuram belakangan ini, termasuk legenda tim nasional Prancis Zinedine Zidane, yang sempat menghabiskan waktu bersamanya.

“Saya tidak tahu apakah ini berkat saya atau Zidane. Tanpa Lautaro, dia mengambil tanggung jawab. Saya bersamanya selama tiga pekan dan dia sempat beristirahat. Itulah sebabnya saya bilang saya tidak tahu apakah ini berkat saya atau Zidane. Bahkan pada menit ke-90, dia masih melakukan sprint dan menerobos ke kotak penalti dengan keganasan luar biasa,” kata Chivu, seperti dikutip Sky Sport Italia.

Tak dipanggil Zidane, Thuram semakin termotivasi

Setelah Didier Deschamps meninggalkan tim nasional Prancis, Thuram tidak masuk skuad pertama Zidane ketika pelatih baru itu memulai perombakan taktik besar-besaran. Alih-alih membiarkan kegagalan mendapat panggilan tim nasional menghambat momentumnya, sang penyerang menjadikan kekecewaan itu sebagai motivasi tambahan untuk meningkatkan penampilannya di klub dan tampil lebih fokus di lapangan.

“Hari ini dan di Bologna, ketika dia menyerang dengan kecepatan seperti itu, ada risiko sesuatu akan terjadi. Kami senang; kami memberinya libur besok meski tim akan berlatih. Dia dan pemain lain akan beristirahat. Mengapa dia tidak mengambil penalti? Kami punya para eksekutor penalti yang hebat. Dia senang melihat pemain lain melakukannya dan menjadi nilai tambah bagi kami. Tidak dipanggil memberinya motivasi ekstra,” ujar Chivu.

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Perubahan taktik membuahkan hasil

Chivu juga menjelaskan keputusan soal eksekutor penalti di menit-menit akhir, ketika Zielinski maju alih-alih pemain yang dilanggar. Sang pelatih menekankan bahwa pencapaian individu tidak sepenting kerja sama seluruh pemain di ruang ganti. “Kami punya para eksekutor penalti yang hebat. Dia senang melihat pemain lain melakukannya dan menjadi nilai tambah bagi kami. Tidak dipanggil memberinya motivasi ekstra,” kata Chivu.

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Sang pelatih juga membahas pergantian pemain yang dilakukannya, termasuk memasukkan pemain muda berbakat Matteo Lavelli untuk memperkuat serangan. Ia menegaskan bahwa usia bukan faktor saat memilih susunan pemain. Ia lebih mengutamakan kebutuhan pertandingan dan tingkat kebugaran skuadnya. “Saya memilih menambah seorang penyerang untuk mengisi area itu karena kami tidak mampu melakukannya dengan para mezzala. Saya tidak melihat usia [Henrikh] Mkhitaryan ataupun Lavelli. Terkadang tidak mudah untuk masuk ke tim dan tidak semuanya berjalan seperti yang diinginkan: mereka harus siap,” tambahnya.

Tetap percaya hingga peluit akhir

Kemenangan itu menjaga Inter tetap bersaing di papan atas klasemen Serie A, dengan poin yang sama seperti Lazio. Chivu mengakui para pemainnya kelelahan akibat jadwal pertandingan yang padat, tetapi semangat juang mereka membuat tim mampu melewatinya. Ia mengatakan bahwa meski tertinggal lebih dulu dalam pertandingan bukan situasi ideal, tim harus terus menghadapi tantangan tersebut dan tidak membesar-besarkan kebiasaan mereka bangkit pada menit-menit akhir.

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“Meski tenaga sudah menipis, mereka bermain sepenuh hati menghadapi tim yang terorganisasi. Kami menunjukkan kegigihan, yang tidak selalu terlihat karena kami bermain setiap tiga hari. Terkadang tertinggal lebih dulu bisa menimbulkan keraguan; kami tidak boleh membiarkan diri terpuruk atau cepat puas, dan kami harus selalu memiliki keinginan yang sama untuk menang. Akan ada saatnya kami unggul lebih dulu lalu kalah, tetapi kami tidak perlu membesar-besarkannya, sama seperti sekarang,” pungkas sang pelatih.







