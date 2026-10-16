Cristian Chivu mengakui tanggung jawabnya atas keruntuhan Inter, dan kejutan baru soal Lautaro

Cristian Chivu, pelatih kepala Inter Milan, menyatakan bahwa ia memikul tanggung jawab penuh atas kekalahan terakhir dari Club Brugge, pada Selasa lalu, sekaligus memastikan absennya bintang Lautaro Martinez hingga berakhirnya jeda internasional pada November mendatang.

Inter sebelumnya menelan kekalahan mengejutkan di hadapan pendukung sendiri dengan skor 4-3 dari Club Brugge dalam ajang Liga Champions Eropa. Nerazzurri kini bersiap kembali ke atmosfer Serie A besok Sabtu dengan laga tandang menghadapi Bologna, meski kegagalan di pentas Eropa itu masih mendominasi perbincangan media.

Situs "Football Italia" mengutip pernyataan Chivu: "Ini kompetisi yang berbeda dari Liga Champions Eropa, dan kami bermain hanya empat hari setelahnya. Tim mendapat dua hari untuk pemulihan, dan kami menjalani sesi latihan yang bagus bersama-sama hari ini. Kami menemukan masalah yang dialami Lautaro setelah pertandingan, dan dia tidak akan tersedia untuk tampil."

Pelatih itu juga membahas jalannya kekalahan di Eropa dengan mengatakan: "Kami menerima tanggung jawab kami. Ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya pada 30 menit terakhir melawan Brugge, tetapi kami tidak boleh melupakan apa yang kami lakukan dengan baik pada satu jam pertama pertandingan, hingga kami tertinggal 2-1."

Pertandingan berikutnya BOL Serie A 12.00 INT

Ia melanjutkan analisisnya: "Kami menciptakan banyak peluang dan memasuki babak kedua dengan mentalitas yang benar, serta menciptakan dua peluang matang. Lalu semuanya runtuh setelah gol kedua. Kami harus menganalisisnya seolah-olah itu dua pertandingan dalam satu laga. Kami perlu menunjukkan reaksi dan menemukan energi baru secepat mungkin. Kami tidak boleh mengasihani diri sendiri; kami justru harus merespons dengan kuat."

Gawang Inter telah kebobolan delapan gol dalam enam pertandingan Serie A, ditambah enam gol lainnya dalam dua pertandingan Liga Champions Eropa, yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana memulihkan soliditas pertahanan. Chivu menjawab: "Itu harus dimulai dari saya. Saya adalah pihak yang paling bertanggung jawab."

Ia menambahkan: "Kami perlu mengembangkan mentalitas bersama dan memikul tanggung jawab. Ini adalah kelompok pemain yang luar biasa; kami hanya perlu menemukan kesatuan dan menyambung kembali dengan momen-momen berbeda dalam pertandingan tanpa membiarkan kesulitan menjatuhkan kami. Kami tidak boleh menjadikan kekalahan dari Club Brugge sebagai drama, meski menyakitkan, karena ekspektasinya tinggi."

Ia menambahkan tentang jalannya laga: "Itu adalah kemenangan yang bisa kami raih, dan saya mengatakannya dengan rasa hormat tertinggi kepada lawan. Mereka terorganisasi dengan baik dan membuat kami kesulitan ketika kami mundur secara mental. Kami kehilangan kepercayaan diri dan menjadi kacau. Kami bertindak dengan emosi alih-alih menjaga organisasi kami."

Lautaro Martinez sendiri mencetak dua gol ke gawang Club Brugge, tetapi ia mengalami cedera selama pertandingan yang akan membuatnya menepi dari lapangan selama sekitar satu bulan, yang berarti ia akan absen dari Derby Milan yang dinanti-nanti. Chivu mengomentari hal itu: "Saya bukan dokter. Saya diberi tahu bahwa itulah waktu pemulihannya. Kami berbicara tentang kembalinya dia setelah jeda. Kami cukup melakukan apa yang selalu kami lakukan, baik dengan ada atau tanpa Lautaro. Semua orang harus menunjukkan jiwa kepemimpinan dan membantu kami dalam mengejar ambisi yang lebih besar."

Perlu dicatat bahwa Inter menempati puncak klasemen Serie A dengan 16 poin, unggul hanya lewat selisih gol atas Lazio yang berada di posisi kedua.