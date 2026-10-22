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Pelatih kepala Inter Milan Cristian Chivu mengungkap tantangan psikologis yang harus diatasi timnya saat mengalahkan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Gol Carlos Augusto pada menit-menit akhir menjadi penentu dalam laga yang memaksa Inter bermain dengan sepuluh pemain untuk waktu yang cukup lama.

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Mengatasi beban kekalahan masa lalu

Inter menghadapi pertandingan ini di bawah tekanan besar setelah mengawali kiprah mereka di kompetisi Eropa dengan sulit. Chivu mengakui bahwa kegagalan-kegagalan sebelumnya di kompetisi ini telah menciptakan suasana tegang di dalam skuad. Menurutnya, kekalahan terbaru dari Real Madrid dan Club Brugge di kompetisi Eropa, yang menguras semangat tim, masih membayangi pikiran para pemain sepanjang laga. Pelatih asal Rumania itu menilai beban psikologis tersebut terlihat jelas saat mereka berupaya menstabilkan performa di kancah Eropa.

“Kami memulai pertandingan dengan baik, tetapi kemudian kami mulai sedikit khawatir. Kekalahan-kekalahan terakhir di Liga Champions meninggalkan bekas. Kami perlu bermain secara terorganisasi,” jelas Chivu kepada Sky Sports. Sang pelatih menyoroti bagaimana penyesuaian taktik pada babak kedua menjadi penentu dalam mengembalikan momentum kepada tuan rumah. “Tiga pergantian sebelum menit ke-60 memberi sedikit energi. Lalu, saat bermain dengan 10 pemain, kami mampu menunjukkan sesuatu yang selama ini selalu kurang dari kami: kami juga tahu cara bertahan dalam situasi sulit. Kami bekerja keras.”

Titik balik penting bagi Inter

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Kemenangan ini sangat berarti bagi posisi Inter di klasemen grup. Setelah menelan dua kekalahan beruntun, hasil tersebut menjadi titik balik penting. Tim yang sangat membutuhkan dorongan untuk menghidupkan kembali kiprahnya itu tampil meyakinkan, membangkitkan lagi ambisi mereka di Eropa dan mengembalikan momentum yang sangat dibutuhkan musim ini. Chivu menekankan pentingnya ketangguhan mental dalam pertandingan dengan taruhan besar seperti ini.

“Kami semua penting dan menyadari hal itu karena musim berlangsung panjang. Untuk mempertahankan level tinggi, dibutuhkan energi, bukan hanya pengalaman. Di Liga Champions, Anda harus berlari keras dan memiliki kepercayaan diri yang tepat untuk melakukan hal-hal tertentu. Hari ini kami fokus memanfaatkan momen karena Anda juga harus tahu cara bertahan dalam situasi sulit. Kemenangan seperti ini melipatgandakan rasa percaya diri,” katanya.

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Fleksibilitas taktik dan pengelolaan skuad

Dengan jumlah bek tengah murni yang terbatas, Chivu menjelaskan alasan di balik susunan pemain awalnya dan penggunaan Carlos Augusto dalam peran yang lebih fleksibel. Gol yang akhirnya dicetak pemain asal Brasil itu membenarkan keputusan untuk memainkannya. Namun, perhatian utama sang pelatih tetap tertuju pada kestabilan pertahanan saat menghadapi Shakhtar, tim yang dikenal memiliki kemampuan teknik dan kecepatan dalam serangan balik. Pemilihan Djed Spence juga merupakan langkah khusus untuk mengatasi kecepatan tim tamu di area sayap.

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“Saat ini kami hanya memiliki 3 bek tengah, ditambah Carlos Augusto,” urai Chivu saat membahas dilema dalam memilih pemain. “Kami telah mempersiapkan pergerakan yang lebih melebar dan mencari peluang untuk memindahkan arah serangan, mengingat mereka bermain dengan empat bek yang sangat rapat. Kami memilih untuk lebih mengandalkan permainan posisi bersama Akanji dan berharap Carlos Augusto memberi kami sesuatu yang lebih dalam hal mobilitas, karena kami khawatir dengan serangan balik mereka dan serangan ke garis pertahanan. Untuk alasan yang sama, kami memilih Spence: agar ada kecepatan saat serangan balik dan perlindungan terhadap dua pemain sayap mereka, yang cepat dan bagus secara teknik.”

Kartu merah Bastoni memperdalam krisis

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Pertandingan itu diwarnai pengusiran Alessandro Bastoni, yang menerima dua kartu kuning sehingga timnya harus bermain dengan kekurangan pemain. Chivu segera menyoroti kurangnya disiplin sang bek, meski mengakui bahwa ia mendapat provokasi dari lawan. Kehilangan sosok penting tersebut memaksa Inter menata ulang pertahanan, sekaligus menguji kedalaman skuad yang sudah terbatas di posisi bek tengah akibat kekhawatiran cedera yang masih berlangsung.

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“Dia diprovokasi, lalu melakukan tindakan yang kurang bijak,” ujar sang pelatih. Chivu menjelaskan situasi di balik kartu kuning pertama Bastoni: “Pada kartu kuning pertama, dia marah karena Alisson tidak membuang bola ke luar lapangan. Itu tindakan yang kurang bijak darinya dan saya rasa dia mengetahuinya. Kami juga harus menerima bahwa terkadang lawan bisa memprovokasi kami.”