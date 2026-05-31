Crispo kepada Koora: Mourinho akan sukses bersama Real Madrid karena alasan ini

Pemain asal Argentina, Hernán Crespo, mantan bintang Chelsea dan Inter Milan, memuji pelatihnya saat itu, José Mourinho, yang kini menjadi kandidat untuk masa jabatan keduanya di Real Madrid.

Crispo bermain di bawah asuhan Mourinho dalam dua periode, bersama Chelsea pada 2005 dan Inter Milan pada 2008, serta meraih berbagai gelar juara di kedua kesempatan tersebut (Liga Inggris, Serie A, Piala Community Shield, dan Piala Super Italia).

Mantan penyerang Argentina ini tampil dalam 59 pertandingan bersama pelatih asal Portugal tersebut di semua kompetisi, mencetak 15 gol dan menciptakan 6 assist.

Mengenai kemungkinan kembalinya pelatih Benfica ke Real Madrid untuk masa jabatan kedua musim depan, Crespo menekankan kemampuan Mourinho untuk sukses bersama tim Los Blancos.

Crispo mengatakan, dalam wawancara dengan Koora yang akan dipublikasikan nanti, "Mourinho dilahirkan untuk menjadi juara. Ke mana pun dia pergi, dia membawa semangat kompetitif dan mentalitas pemenang."

Crispo menjelaskan alasan di balik keyakinannya bahwa Mourinho akan sukses bersama raksasa Spanyol itu dengan mengatakan, "Real Madrid adalah klub yang selalu memberikan tekanan maksimal, dan Mourinho memahami budaya serta tantangan semacam ini dengan sempurna. Jika dia mendapat kesempatan untuk kembali, kesuksesan akan selalu menjadi kemungkinan yang nyata baginya."

Semua laporan media menunjukkan bahwa Mourinho kini semakin dekat untuk kembali ke Real Madrid dalam masa jabatan keduanya menggantikan Álvaro Arbeloa, setelah memimpin tim tersebut pada periode 2010 hingga 2013.

Baca juga:

Eksklusif untuk Koora.. Crespo mengejutkan Barcelona dengan nasihatnya untuk Alvarez