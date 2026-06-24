Cremonese, rekrutan kelas Serie A: 2,8 juta ke Cesena untuk Tommaso Berti

Kesepakatan hampir tercapai antara Cremonese dan Cesena untuk mendatangkan Tommaso Berti ke tim Grigiorosso. Kedua klub telah mencapai kesepakatan senilai 2,8 juta euro. Rincian terakhir masih harus diselesaikan antara pihak pemain kelahiran 2004 tersebut dan klub Grigiorosso untuk meresmikan kesepakatan secara keseluruhan.





Pada musim lalu, Berti membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Serie B: 4 gol dan 7 assist dalam 38 penampilan. Permintaan pelatih Giampaolo pun terpenuhi, yang telah menempatkan mantan pemain Cesena ini di urutan teratas daftar incaran.