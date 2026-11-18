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Craig Bellamy menyampaikan pesan tegas setelah Wales kalah tipis dari Portugal. Ia bersikeras timnya punya kualitas untuk bertahan di Liga Bangsa-Bangsa. Meski finis di dasar Grup A4, sang pelatih kepala yakin skuadnya kini lebih dekat ke level elite daripada sebelumnya.

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Bellamy tetap teguh meski kalah

Bellamy tetap menunjukkan optimisme setelah menyaksikan Wales kalah 3-2 dari Portugal di Cardiff. Hasil itu memastikan Wales finis di posisi terbawah Grup A4 Liga Bangsa-Bangsa, tetapi penampilan melawan juara bertahan menunjukkan bahwa tim ini sedang berkembang. Seusai peluit akhir, Bellamy menyoroti satu hal: kepercayaan diri yang semakin tumbuh di ruang ganti timnya menjelang periode penting pada musim semi.

"Keyakinan adalah yang terpenting," kata Bellamy, seperti dikutip BBC Sport. "Bukan hanya dalam pertandingan ini, tetapi secara umum. Kami sudah lebih dari sekadar mendekati level ini. Kami sangat mampu bersaing di level ini. Kami menuntut dan ingin berharap bisa berada di level ini. Lolos ke Liga A adalah pencapaian besar bagi kami, tetapi bertahan di Liga A juga akan memungkinkan kami berkembang. Anda hanya bisa berkembang dan menjadi lebih baik dengan menghadapi tim-tim terbaik, dan saya merasa kami telah mengambil satu langkah maju lagi."

Perbedaan tipis di level elite

Perbedaan di Cardiff terletak pada ketajaman lawan. Portugal menghukum kelengahan di lini pertahanan yang mungkin tidak akan berakibat fatal di Liga B. Hal itu memperlihatkan betapa berat proses pembelajaran yang tengah dijalani para pemain Bellamy. Meski kecewa dengan hasilnya, sang pelatih merasa para pemainnya mulai menyadari bahwa mereka pantas bersaing di level ini.

"Jika ada pelajaran dari pertandingan-pertandingan ini, Anda akan melihat para pemain yang tak kenal ampun. Itulah alasan mereka berada di puncak," tambah Bellamy. "Saya tahu orang melihat hasil. Saya sepenuhnya memahami seluk-beluk profesi ini. Hanya ini yang saya ketahui. Namun, menurut saya, jika melihat kenyataan serta penampilan kami sepanjang fase grup ini, saya tak bisa meminta lebih. Saya merasa kami lebih dekat daripada yang mungkin diperkirakan para pemain sendiri. Perbedaannya tipis. Namun, bagi saya, hal terpenting yang kami dapatkan dari semua ini adalah keyakinan."

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Jalur play-off untuk bertahan

Wales belum terdegradasi. Berkat catatan terbaik di antara tim-tim peringkat keempat Liga A, mereka mendapat kesempatan untuk bertahan melalui play-off degradasi. Pada Maret, Wales akan menjalani duel dua leg melawan tim peringkat kedua Liga B untuk menentukan nasib mereka. Calon lawannya adalah Slovenia, Hongaria, Republik Irlandia, atau Bosnia-Herzegovina, dengan leg kedua dijadwalkan berlangsung di hadapan pendukung sendiri. Undian di Swiss akan menentukan lawan mereka, tetapi fokus sang pelatih tetap sepenuhnya pada upaya bertahan.

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"Pada edisi berikutnya, kami harus berada di grup ini," kata Bellamy. "Jika kami ingin berkembang sebagai negara sepakbola dan terus maju, kami harus bermain melawan tim-tim terbaik. Itu hanya akan membuat Anda lebih baik. Saya tahu kami bisa kembali ke Liga B... Intinya adalah bermain melawan tim-tim terbaik. Dengan cara itulah kami akan menjadi lebih baik. Saya sungguh meyakininya."

Membangun masa depan

Dengan kontrak yang berlaku hingga 2028, Bellamy memikirkan kondisi tim nasional dalam jangka panjang. Ia memandang bertahan di kasta tertinggi sebagai hal penting bagi perkembangan para pemain mudanya. Pengalaman menghadapi negara-negara elite dinilai sebagai pendorong utama kemajuan, terlepas dari kekecewaan jangka pendek akibat kekalahan tipis dari lawan kelas dunia. Ia bertekad meninggalkan tim dalam kondisi sebaik mungkin bagi penggantinya kelak.

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Bellamy menutup dengan menyinggung warisan yang ingin ditinggalkannya serta perkembangan skuad: "Saya tidak akan berada di sini untuk edisi Liga Bangsa-Bangsa berikutnya. Saya tidak akan menjadi pelatih saat itu. Jadi, saya melakukan ini untuk edisi berikutnya, tetapi juga untuk para pemain. Kami harus melakukannya. Dengan begitulah kami akan menjadi versi terbaik diri kami dan terus berkembang."