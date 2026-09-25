Pada menit ke-49, superstar yang kian menua dari klub Arab Saudi Al-Nassr itu sebenarnya bisa membungkam para pengkritiknya yang mengklaim bahwa waktunya sudah habis. Setelah umpan silang dari Ruben Neves, Ronaldo dari jarak sekitar tiga meter gagal memanfaatkan peluang untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan mengunci kemenangan untuk timnya.

Namun, pemain berusia 41 tahun itu tidak mengenai bola dengan sempurna, dan bola yang pada akhirnya mengenai betisnya melayang jauh di atas gawang Wales. Tak lama kemudian, CR7 sempat diyakini bisa merayakan gol setelah dengan dingin menuntaskan umpan dari Bruno Fernandes (59'). Namun, wasit video menganulir gol ke-974 dalam kariernya itu karena Ronaldo berada dalam posisi offside.

Alhasil, pertandingan akhirnya tetap berakhir dengan skor 1-0 untuk Portugal, berkat gol dari rekan setim Ronaldo di Al-Nassr, Joao Felix. Pada akhirnya, kemenangan untuk juara Eropa 2016 itu memang pantas didapatkan. Namun, itu juga karena Wales tampil terlalu tidak berbahaya dalam sebagian besar laga dan Ruben Dias pada menit ke-74 menggagalkan gol penyeimbang lewat aksi penyelamatan.

Nominasi dengan rasa hambar: Mengapa CR7 menuai kritik?

Namun, kebangkitan yang diharapkan di bawah pelatih timnas baru Jorge Jesus tidak terjadi, sementara Ronaldo gagal membungkam para pengkritiknya. Seiring pemanggilan kembalinya, di negara asalnya kembali muncul keraguan apakah pemain veteran itu masih memberi nilai tambah bagi timnya. Terlebih dengan melihat peran sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030, tuntutan untuk melakukan pembangunan ulang disertai peremajaan disuarakan dengan keras. Ditambah lagi dengan rasa hambar yang menyertainya.

Bagaimanapun, Ronaldo memang memiliki hubungan khusus dengan Jesus. Keduanya pada musim lalu bersama-sama menjuarai Liga Arab Saudi bersama Al-Nassr. Meski demikian, pria 72 tahun itu menegaskan bahwa pemanggilan tersebut bukanlah bentuk perlakuan istimewa.

"Masa lalu tidak relevan," tegas Jesus. Ronaldo adalah "seorang pemain seperti yang lain: jika dia tampil bagus, dia bermain - jika tidak, dia tidak bermain". Yang menjadi penentu hanyalah performa saat ini, bukan warisan karier atau bahkan hubungan pribadi. Ronaldo memiliki "status khusus karena kariernya berjalan berbeda - dia telah lima kali memenangkan Ballon d'Or. Tetapi apakah itu berperan dalam keputusan saya? Tidak," jelas Jesus.

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Setidaknya sejak penampilannya yang mengecewakan di Piala Dunia (Portugal tersingkir di babak 16 besar oleh Spanyol), kepercayaan terhadap bintang veteran itu di negara asalnya mulai memudar. Setelah itu, Ronaldo sempat membiarkan masa depannya di Selecao terbuka dan tidak ingin mengambil "keputusan tergesa-gesa". Meski begitu, kembalinya dia tetap sudah diperkirakan.

Sementara itu, rekan-rekan setimnya masih tetap memandangnya sebagai panutan. Fabio Silva dari Borussia Dortmund, yang untuk pertama kalinya sejak akhir 2024 kembali dipanggil, menyebut Ronaldo sebagai "seorang idola" dan menegaskan: "Saya berusaha belajar darinya."