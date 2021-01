Covid-19 Merebak Di Aston Villa, Liga Primer Inggris Rotasi Jadwal

Sejumlah laga EPL pada tengah pekan hingga akhir pekan ini mengalami perubahan jadwal.

Meningkatnya kasus positif Covid-19 di sejak pekan lalu membuat Liga Primer Inggris membuat perubahan jadwal pada pekan ini. Sejumlah laga pun terkena dampaknya.

Seperti diketahui, belum ada kabar baik dari Villa Park setelah sepuluh pemain tim utama mereka dan manajer Dean Smith mengidap virus corona pada pekan lalu. EPL pun melakukan rotasi jadwal.

Duel Aston Villa versus Hotspur, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/1) besok, terpaksa ditunda. Sebagai gantinya, Spurs akan meladeni di hari tersebut, duel yang sempat tertunda beberapa pekan lalu.

"Menyusul permintaan Aston Villa untuk mengubah jadwal dan mengingat banyaknya pemain dan staf yang positif Covid-19 dan melakukan isolasi, Liga Primer Inggris tak punya pilihan lain selain mengubah jadwal," demikian pernyatan resmi dari EPL.

"Dengan memprioritaskan kesehatan pemain dan staf, kami akan terus berkomunikasi dengan Aston Villa untuk memastikan liga bisa kembali bergulir normal secepatnya. Kami mengharapkan kesembuhan secepatnya bagi mereka yang terdampak Covid-19. Kami juga akan mencari jadwal baru untuk laga Aston Villa versus Tottenham Hotspur."

Mengingat tim utama mereka sedang menjalani karantina, Aston Villa terpaksa menurunkan skuad U-23 dan U-19 dalam partai babak ketiga Piala FA akhir pekan lalu melawan . Hasilnya, skuad junior The Villans ini dihajar 4-1 oleh The Reds.

Adapun jadwal Spurs versus Fulham pada Rabu (13/1) sebetulnya merupakan laga tunda. Laga ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada 30 Desember lalu, tapi ditunda karena merebaknya Covid-19 di Fulham.

Setelah melawan Spurs, Fulham dijadwalkan akan menjamu di Craven Cottage pada Jumat (15/1), tapi kini diundur menjadi Sabtu (16/1) untuk memberikan waktu istirahat bagi skuad Scott Parker.

Laga lainnya yang mengalami perubahan adalah duel Aston Villa melawan . Dari yang awalnya akan digelar Sabtu (16/1), diundur sehari menjadi Minggu (17/1).

Perubahan jadwal Liga Primer Inggris (disesuaikan dengan WIB):

Fulham vs Tottenham | Kamis (14/1) - 03:15 WIB

Fulham vs Chelsea | Minggu (17/1) - 00:30 WIB

Aston Villa vs | Minggu (17/1) - 19:00 WIB