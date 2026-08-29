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Premier League
team-logoCoventry City
Coventry Building Society Arena
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Coventry City vs Hull City: Siaran Premier League di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja di dunia dengan VPN

Coventry City vs Hull City
Coventry City
Hull City
Premier League

Ingin mengakses layanan streaming langganan Anda dengan keamanan lebih baik, atau dari belahan dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Cara menonton Coventry City vs Hull City dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda bisa melewati pembatasan blackout dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

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Premier League - Pekan 2
Coventry Building Society Arena

Pertandingan hari ini antara Coventry City dan Hull City akan dimulai pada pukul 15.00.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Coventry City vs Hull City hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Unduh & instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau muat ulang browser Anda untuk memastikan perubahan diterapkan.
  4. Mulai streaming: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi olahraga langsung paling pas dinikmati di layar besar. Berikut cara membuat VPN berfungsi di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk, lalu hubungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ditemukan di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast stream dari ponsel atau laptop Anda yang sudah terhubung ke VPN ke TV Anda.

Susunan Pemain Coventry City vs Hull City

4-2-3-1
Coventry City crest
Coventry City
COV
Formasi
Hull City crest
Hull City
HUL
3-4-3
19C. Rushworth4B. Thomas3J. Dasilva24A. Amenda27M. van Ewijk6M. Grimes8C. Yirenkyi5J. Rudoni18L. Tchaouna10E. Mason-Clark14T. Awoniyi19K. Tzolakis32N. Mendy15J. Egan6S. Ajayi27R. Slater5H. Morita2L. Coyle3R. Giles10M. Belloumi21E. Stroud9O. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-2-3-1
Coventry City

Susunan Pemain Utama

Hull City

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Lampard
  • S. Jakirovic
Coventry City

Cedera dan Larangan Bermain

Hull City

Performa

COV

COV - Performa

NOR
S0-0
ESP
M3-1
ASM
M2-0
ARS
K3-0
PLY
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
HUL

HUL - Performa

KAS
S1-1
SGE
K2-0
NCE
S0-0
MUN
M2-0
STK
M1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Coventry mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan empat. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-4 atas Plymouth Argyle di Carabao Cup pada 25 Agustus, hasil positif yang mengikuti kekalahan 3-0 mereka dari Arsenal di Premier League. The Sky Blues juga memenangi kedua laga pramusim mereka, mengalahkan Espanyol 3-1 dan Monaco 2-0, sebelum bermain imbang 0-0 dengan Northampton Town dalam laga uji coba pembuka mereka.

Lima pertandingan terakhir Hull City menunjukkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan tiga gol dicetak dan tiga kebobolan. Hasil terbaru Hull adalah kemenangan adu penalti atas Stoke City di Carabao Cup, setelah bermain imbang 1-1 dalam 90 menit. Itu terjadi setelah kemenangan menonjol 2-0 mereka atas Manchester United di Premier League pada 22 Agustus. Hull bermain imbang 0-0 dengan Nice pada pramusim dan kalah 2-0 dari Eintracht Frankfurt, dengan hasil imbang 1-1 melawan Kasimpasa lebih awal dalam persiapan mereka.

Rekor pertemuan

Head to Head

Coventry CitySeriHull City
1
3
1
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
3
FT
5Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Championship pada 6 April 2026, ketika Hull City menjamu Coventry City di MKM Stadium dan pertandingan berakhir 0-0. Dalam lima pertemuan terakhir, yang semuanya dimainkan di Championship, Hull menang sekali, Coventry menang sekali, dan tiga pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Coventry dalam rangkaian itu datang di kandang pada Desember 2024, yakni kemenangan 2-1, sementara Hull meraih kemenangan 2-3 di markas Coventry pada April 2024.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
M
M
2
Hull CityHull CityHUL
211020+24
S
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
4
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
5
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
EvertonEvertonEVE
210121+13
K
M
8
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
21012203
M
K
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
S
S
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
S
K
14
Coventry CityCoventry CityCOV
201103-31
S
K
15
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
16
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Di tabel Premier League, Coventry City saat ini berada di peringkat ke-18 sementara Hull City di posisi kelima setelah rangkaian pertandingan pembuka.

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