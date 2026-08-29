Cara menonton Coventry City vs Hull City dengan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda bisa melewati pembatasan blackout dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Premier League - Pekan 2 29 Agu 2026 - 10.00 Coventry Building Society Arena

Pertandingan hari ini antara Coventry City dan Hull City akan dimulai pada pukul 15.00.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Coventry City vs Hull City hari ini

NordVPN

Unduh & instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau muat ulang browser Anda untuk memastikan perubahan diterapkan. Mulai streaming: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi olahraga langsung paling pas dinikmati di layar besar. Berikut cara membuat VPN berfungsi di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk, lalu hubungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.

Apple TV, Roku & konsol : Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ditemukan di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast stream dari ponsel atau laptop Anda yang sudah terhubung ke VPN ke TV Anda.

Performa

Coventry mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan empat. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-4 atas Plymouth Argyle di Carabao Cup pada 25 Agustus, hasil positif yang mengikuti kekalahan 3-0 mereka dari Arsenal di Premier League. The Sky Blues juga memenangi kedua laga pramusim mereka, mengalahkan Espanyol 3-1 dan Monaco 2-0, sebelum bermain imbang 0-0 dengan Northampton Town dalam laga uji coba pembuka mereka.

Lima pertandingan terakhir Hull City menunjukkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan tiga gol dicetak dan tiga kebobolan. Hasil terbaru Hull adalah kemenangan adu penalti atas Stoke City di Carabao Cup, setelah bermain imbang 1-1 dalam 90 menit. Itu terjadi setelah kemenangan menonjol 2-0 mereka atas Manchester United di Premier League pada 22 Agustus. Hull bermain imbang 0-0 dengan Nice pada pramusim dan kalah 2-0 dari Eintracht Frankfurt, dengan hasil imbang 1-1 melawan Kasimpasa lebih awal dalam persiapan mereka.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Championship pada 6 April 2026, ketika Hull City menjamu Coventry City di MKM Stadium dan pertandingan berakhir 0-0. Dalam lima pertemuan terakhir, yang semuanya dimainkan di Championship, Hull menang sekali, Coventry menang sekali, dan tiga pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Coventry dalam rangkaian itu datang di kandang pada Desember 2024, yakni kemenangan 2-1, sementara Hull meraih kemenangan 2-3 di markas Coventry pada April 2024.

Klasemen

Di tabel Premier League, Coventry City saat ini berada di peringkat ke-18 sementara Hull City di posisi kelima setelah rangkaian pertandingan pembuka.