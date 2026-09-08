Kiper Real Madrid asal Belgia, Thibaut Courtois, memuji lawan mereka malam ini, Inter Milan, sekaligus mengakui bahwa timnya melakukan sejumlah kesalahan sepanjang pertandingan.

Real Madrid mengawali perjalanan mereka di Liga Champions Eropa dengan kemenangan menegangkan atas tamu mereka Inter Milan, dengan skor 2-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini di Stadion Santiago Bernabeu.

Courtois berkata melalui jaringan "Movistar": "Pada akhirnya kami bermain melawan lawan yang tangguh, Inter Milan adalah salah satu tim terbaik di Eropa, dan pertandingan ini bisa saja berakhir imbang 4-4. Kami memanfaatkan kesalahan mereka dan mereka baru mampu mencetak gol pada waktu yang sangat terlambat. Kami sebenarnya bisa menyelesaikan pertandingan lebih awal."

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Terkait kesulitan lini pertahanan Real Madrid malam ini, ia menjelaskan: "Saya rasa para pemain lini tengah lebih menderita; kami kehilangan kendali ketika tidak mendapatkan peluang yang jelas. Mungkin akan lebih baik jika kami menarik diri ke belakang dan mengendalikan jalannya pertandingan. Pertandingan tadi sangat kacau, dan itu adalah sesuatu yang perlu kami perbaiki."

Mengenai kekalahan sebelumnya di Liga melawan Real Betis, Courtois berkomentar: "Kami seharusnya menang, tetapi kami tidak memiliki sentuhan akhir, dan hari ini pun kami tidak memilikinya. Kami memanfaatkan kesalahan mereka, tetapi kami kekurangan sentuhan akhir pada tendangan-tendangan bebas, dan hal yang sama terjadi saat melawan Real Betis."

Terkait penyelamatan legendarisnya atas tendangan bebas yang dilepaskan Hakan Calhanoglu, ia berkata: "Karena kesialan, Rashford mencetak gol ke gawang saya dalam El Clasico di sudut saya. Ia menendangnya dengan sangat baik, tetapi saya bergerak sedikit, dan bersama Lamine di Piala Dunia ada tendangan bebas lalu saya tetap di sudut saya, dan hari ini saya mengulangi hal yang sama. Jika ia menendangnya melewati pagar betis maka Anda harus bertepuk tangan untuknya, tetapi saya tidak akan lagi bergerak dari sudut saya."