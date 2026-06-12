Courtois: Real Madrid akan mencari pengganti saya... dan Mourinho sering memancing emosi saya saat di Chelsea

Kiper Real Madrid asal Belgia, Thibaut Courtois, menegaskan bahwa klub tersebut pada suatu saat akan mulai mempertimbangkan penggantinya, namun di saat yang sama ia mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri karier sepak bolanya di Santiago Bernabéu.

Thibaut Courtois mengatakan dalam konferensi pers yang diadakan bersama timnas Belgia untuk membahas masa depannya: "Di Real Madrid, kebijakan klub mengharuskan perpanjangan kontrak dilakukan tahun demi tahun begitu pemain mencapai usia 30 tahun. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak khawatir mengenai hal ini. Jika saya terus tampil dengan level yang sama seperti saat ini, perpanjangan kontrak tidak akan menjadi masalah. Namun, Real Madrid adalah klub elit, dan pada suatu saat, mereka juga harus memikirkan pengganti saya. Bagi saya, pilihan idealnya adalah bisa mengakhiri karier di Madrid."

Kiper asal Belgia itu juga menyinggung kedatangan pelatih asal Portugal, José Mourinho, ke bangku cadangan, dengan mengatakan: "Xabi Alonso juga menghubungi saya tahun lalu setelah menandatangani kontrak. Selain itu, semua pemain saat ini fokus terutama pada Piala Dunia; dan klub mempertimbangkan hal ini."

Courtois menjelaskan sifat hubungannya dengan pelatih asal Portugal itu setelah tampil gemilang bersamanya di Chelsea, dengan mengatakan: "Hubungan kami kadang-kadang mengalami ketegangan (tertawa). Misalnya, dia menempatkan saya di bangku cadangan dalam pertandingan melawan Everton karena saya melakukan dua umpan silang dari sayap dalam pertandingan sebelumnya melawan Aston Villa. Itu caranya untuk memotivasi saya. Dan di pekan berikutnya, saya kembali menjadi kiper melawan West Ham dan melakukan lima atau enam penyelamatan krusial. Mourinho adalah pelatih yang sangat langsung, dan saya juga begitu. Jadi, hubungan kami selalu sangat baik."

Kortua menutup pembicaraan dengan mengungkapkan bahwa ia hampir pensiun dari sepak bola sebelumnya, sambil berkata: "Ketika saya mengalami robekan ligamen cruciatum, saya mulai memikirkan masa depan, karena saya merasa masa istirahat itu memberi saya kekuatan. Tidak ada tekanan untuk bermain, misalnya, empat pertandingan penting di Liga Champions dalam dua minggu. Saya bisa pergi ke gym untuk memulihkan tubuh saya. Dan bahkan ketika saya tidak dipanggil oleh mantan pelatih tim nasional, saya menyadari bahwa saya pulih dengan baik selama periode-periode itu."