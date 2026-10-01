Kiper Belgia milik Real Madrid, Thibaut Courtois, tidak sungkan memuji salah satu pemain rival mereka, Barcelona, yakni bintang asal Brasil, Raphinha.

Courtois menilai bahwa Raphinha kerap kali tidak mendapatkan apresiasi yang layak ia terima, meski ia tampil kuat di awal musim dengan mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan, termasuk hat-trick di dua laga beruntun.

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Courtois berkata, melalui program "Radio Estadio Noche": "Saya sangat menyukainya (Raphinha). Dia pemain inti bagi Barcelona. Dia tidak selalu mendapatkan apresiasi yang layak ia terima, tetapi dia pemain yang esensial bagi tim."

Raphinha menjadi penentu dalam pertemuan terakhir antara kedua tim, di Piala Super Spanyol, ketika ia mencetak dua gol dalam kemenangan Barcelona atas Real Madrid (3-2).

Meski hasil-hasil terakhir melawan sang rival kurang memuaskan, Courtois tetap bertekad untuk terus meraih gelar bersama Real Madrid. Ia berkata: "Kami memenangkan banyak trofi dalam 15 tahun terakhir. Kami punya keinginan besar untuk kembali memenangkan trofi sebanyak itu lagi. Inilah yang dituntut Real Madrid darimu, dan inilah yang kami lihat setiap hari saat kami masuk ke sini."

Courtois juga memuji kerja pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang pernah bekerja sama dengannya di Inggris, seraya menyebut bahwa pelatih kawakan itu kini menjadi "lebih tenang" dibanding sebelumnya.

Kiper Belgia itu berkata tentang Mourinho: "Dia bagus seperti saat di Chelsea. Mungkin dengan ide-ide yang berbeda, karena sepak bola telah berkembang sejak saat itu. Saya rasa dia lebih tenang dalam kesehariannya dan di hadapan pers. Namun dia masih menekan di dalam lapangan dan dalam rapat-rapat, serta masih mengatakan apa yang dipikirkannya langsung di depan orang."



