Courtois mengancam akan pensiun dari tim nasional Belgia... dan mengajukan satu syarat agar ia berubah pikiran

Kiper Real Madrid asal Belgia, Thibaut Courtois, mengancam akan pensiun dari sepak bola tingkat internasional, setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 oleh Spanyol.

Courtois mengalami cedera beberapa menit sebelum timnas Belgia kebobolan gol yang menyebabkan kekalahan 1-2 dari Spanyol, Jumat kemarin, di Stadion SoFi, Los Angeles, pada babak perempat final Piala Dunia.

"Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi terkait masa depan saya bersama tim nasional," kata Courtois dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca" setelah pertandingan.

Ia menjelaskan: “Mungkin saya ingin beristirahat dari turnamen Liga Bangsa-Bangsa Eropa, yang tidak dianggap penting, sebelum kembali berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Eropa.”

Ia menambahkan: “Keputusan ini harus diambil bersama Federasi Sepak Bola Belgia; jika mereka menyetujuinya, maka pertandingan ini (melawan Spanyol) adalah yang terakhir bagi saya.”

Courtois memiliki karier yang gemilang bersama tim nasional Belgia, terutama di Piala Dunia, di mana ia merupakan kiper dengan penampilan terbanyak kedua dalam sejarah turnamen tersebut, dengan 21 pertandingan, hanya tertinggal dua pertandingan dari kiper Jerman, Manuel Neuer.